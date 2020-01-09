Недвижимость: какие законы вступили в силу в 2020 году?

Значительная часть законов, принимаемых в России, отмечает GiperNN , вступают в силу не с момента их опубликования, а с 1 января следующего года. Это значит, что сразу после боя курантов гражданам РФ придется жить по новым правилам.

С наступлением Нового года нелишним будет вспомнить, какие поправки обрели законную силу в 2020 году.

Защита добросовестных покупателей

Сделки с недвижимостью таят в себе риски как продавцов, так и для покупателей. При этом последние традиционно находятся в более уязвимом положении: если о квартире или доме, которые человек приобрел на свои «кровные», была неизвестна или умышленно сокрыта какая-либо значимая информация, приобретатель может остаться и без жилья, и без денег.

В декабре 2019 года российские законотворцы решили восстановить справедливость и обеспечить покупателям недвижимости достойную защиту. Речь идет о признании гражданина добросовестным приобретателем, если при покупке он руководствовался информацией из государственного реестра. В таком случае, будучи введенным в заблуждение мошенниками (они могут предоставить на сделку фальшивые документы, в частности поддельные доверенности), гражданин хоть и должен будет вернуть жилье законному собственнику, но при этом получит право на компенсацию ущерба из государственной казны.

Освобождение от уплаты налога при продаже квартиры

Вырученные от продажи единственного жилья средства с 2020 года будут освобождаться от НДФЛ, правда, при условии, если продавец владел данной недвижимостью не менее трех лет. По действующим в настоящее время правилам этот срок составляет пять лет.

Также в следующем году начнет работать единый порядок определения налогооблагаемой базы по НДФЛ для граждан, получивших жилье в дар. Расчет налога будет производиться по кадастровой стоимости, действовавшей на 1 января того года, когда одаряемый зарегистрировал свое право собственности.

Стоит отметить, что если недвижимость была получена в дар от родителей, детей, супруга или других членов семьи и близких родственников, то платить НДФЛ вообще не придется. Во всех остальных случаях налог будет составлять 13% от кадастровой стоимости квартиры.

Программа добровольного страхования недвижимости

На 2020 год намечено начало работы региональных программ по добровольному страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Если хозяин квартиры решит обезопасить себя на случай ЧС, то ему придется совершать ежемесячные взносы: в таком случае в счет за коммунальные услуги будет включена новая строка.

Представители власти считают, что данная услуга будет востребована в регионах, жители которых нередко страдают из-за землетрясений, наводнений и прочих природных катаклизмов. При наступлении страхового случая участник программы сможет получить до 500 тысяч рублей непосредственно от страховой компании (в силе остаются и обязательства государства, которое также производит компенсационные выплаты и оказывает другую помощь пострадавшим).

Установка «умных» приборов учета в домах

Еще одно новшество, ожидающее россиян в наступившем году, — установка «умных» приборов учета. Руководство страны решило, что с 1 июля поставщики электроэнергии должны будут оснащать соответствующими счетчиками жилые помещения, как только у работающих на данный момент устройств истечет срок эксплуатации.

Основным преимуществом новых приборов будет их умение самостоятельно передавать показания поставщику электроэнергии. Зато, освободив жильцов от этой обязанности, «умные» счетчики смогут сами отключать неплательщикам свет до погашения задолженности.

К слову, замена старых устройств на новые будет производиться за счет ресурсоснабжающих организаций, и собственникам квартир платить за «умные» приборы не придется.

Изменения, связанные с кадастровой оценкой

С наступлением нового года в России завершается переходный период в сфере проведения оценки недвижимого имущества. Теперь установление и оспаривание кадастровой стоимости будет осуществляться исключительно в соответствии с законом № 237-ФЗ. Также изменения ожидают и кадастровых инженеров, которым придется либо получить профильное образование (высшее или дополнительное по программе переподготовки), либо покинуть саморегулируемую организацию.

В числе значимых нововведений следует назвать и наделение местных властей полномочиями по проведению внеочередной государственной кадастровой оценки недвижимости. Принимать соответствующие меры чиновники смогут в субъектах, где индекс рынка недвижимости снизился более чем на 30% с момента проведения последней кадастровой оценки. Также внеочередная оценка может быть проведена, если собственники минимум 30% объектов недвижимости в регионе обращаются за оспариванием ее кадастровой стоимости.

Запрет контактных зоопарков

Владельцам и управляющим компаниям торговых центров придется распрощаться с некоторыми из своих арендаторов. Популярные сегодня контактные зоопарки с 1 января окажутся в стране под запретом: именно с этого дня в России вступают в силу некоторые положения нормативного акта «Об ответственном обращении с животными».

Согласно принятым на федеральном уровне поправкам, содержать представителей фауны будет запрещено не только в контактных зоопарках, но и в ресторанах, барах и кафе (а значит, практика фотосессий с пумами и енотами наконец канет в лету). Также с 2020 года закон признает нелегальным выгул собак в непредназначенных для этого местах, а главное — будет наказывать тех, кто избавляется от питомцев, просто усыпляя их или выбрасывая на улицу.

Наконец, стоит сказать и о том, что с 1 июня 2020 года судебные приставы больше не смогут обращать взыскания на средства материнского капитала, компенсации пострадавшим от ЧС и ряд других выплат. Остается надеяться, что поправки, улучшающие положение социально незащищенных граждан, да и всех остальных россиян, будут работать не только на бумаге.

Источник: GiperNN

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