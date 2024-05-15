«Недвижимость Крыма: реальность и перспективы»: на Всероссийской конференции поднимут тему развития ИЖС

В оргкомитете Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы», которая состоится в Ялте 19-21 сентября 2024 года — подробности здесь, отмечают: задача события — материковым участникам показать реальность Крыма. Что здесь сделано и работает. А Крыму показать перспективы развития, сделав акцент на том, чего здесь не хватает. И речь идёт о самых разных сферах.

Так, одна из секций конференции будет посвящена индивидуальному жилищному строительству. ИЖС и возведение коттеджных посёлков для Крымского полуострова — очень актуально. Потому что многие сейчас «уходят» от многоэтажек в строительство частных домов. При этом в Крыму реально хороших коттеджных посёлков, которые грамотно спроектированы, по факту нет. На материке же, между тем, коттеджные посёлки уже прошли достаточно большой эволюционный путь. И сейчас требования к таким посёлкам очень высокие. Потому, если Крым хочет, чтобы сюда пришли покупатели с материка, то они должны быть готовы соответствовать этим требованиям. Как узнать все эти тонкости, чтобы можно было внедрять их на практике? Конференция даст такую возможность: будет застройщик, который уже давно и успешно работает в этом направлении в Ростове-на-Дону. И вот эта компания поделится практическим опытом, что, конечно, очень ценно — не только теория, а реальные шаги, — говорит председатель организационного комитета Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» Руслан Маринуца.

Организаторы конференции подчёркивают: Крым, конечно, развивается. Это происходит с точки зрения реализации на полуострове федеральных программ, с точки зрения инфраструктуры.

Но это государственный уровень. В тоже время мы видим, что идёт сильное отставание частного рынка. Наши застройщики, к примеру, не так быстро перестраиваются. Но и здесь есть подвижки, конечно, даже по сравнению с прошлым годом: раньше конкуренции не было, а сейчас уже появляются материковые строительные компании. Которые начинают строить, представляя совсем другое качество жилья. И это, разумеется, будет развивать конкуренцию на рынке, — отмечает Руслан Маринуца.

В сфере индивидуального жилищного строительства эта тенденция также отслеживается. И, вероятно, будет развиваться, с учётом того, что определена поддержка ИЖС на уровне государства.

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект № 471420-8 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Привлекать средства граждан застройщики индивидуальных жилых домов смогут по тем же правилам, что и при долевом строительстве новостроек. Все расчеты в связи с привлечением средств девелоперы и покупатели домов обязаны будут проводить через уполномоченные банки и с использованием эскроу-счетов. Одновременно рассматриваются законопроекты отменяющие НДС при таком строительстве, дающие возможность подрядчику направлять и получать уведомления о начале строительства и вводе дома в эксплуатацию, предусматривается страхование денежных средств на счетах эскроу, на сумму до 10 миллионов рублей. В рамках рабочей группы ТПП РФ и ДОМ.РФ по пилотной программе «ИЖС-подряд» уже 44 компаниям предварительно одобрено финансирование на сумму 1 млрд рублей в виде возобновляемой кредитной линии под 1% годовых сроком на 2 года. Проценты уплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства. По мнению заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, рынок ИЖС становится одним из драйверов строительной отрасли: «Пока с ипотекой в стране строится около 10% частных домов, в перспективе каждый второй дом, ежегодно может выдаваться 150-200 тыс. кредитов на ИЖС», — сообщил Президент Международной ассоциации инвестиционных фондов (МАИФ), Вице-Президент Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМИКС), Председатель секции по энергосбережению Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, сопредседатель оргкомитета Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» Валерий Казейкин.

К слову, Валерий Казейкин участие в конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» принимает уже в третий раз, обозначая её максимальный интерес для участников рынка:

Крым уже 10 лет в составе Российской Федерации. И Правительство страны делает много для интеграции республики в экономическое пространство страны. И если федеральные программы выполняются успешно, то вот с внедрением современных технологий идет отставание. Особенно это касается строительной отрасли и созданием высококачественного продукта, к которому уже привыкли потребители «с материка», как вы их называете. Особое уважение к организаторам конференции, что они, несмотря на некое игнорирование со стороны правительства Крыма, делают все возможное для привлечения к Крыму внимания со стороны специалистов различных направлений рынка недвижимости.

Стоит тут также озвучить, что в рамках конференции будут освещены такие темы как:

ипотечное кредитование и страхование ИЖС с использованием цифровой платформы с искусственным интеллектом Banki.shop;

ипотечное кредитование и страхование ИЖС с использованием цифровой платформы с искусственным интеллектом Banki.shop; применение цифрового маркетинга в проектах жилищного строительства;

о разработке региональной информационно-аналитической и торговой платформы по автоматизации технологий управления проектами комплексного индивидуального жилищного строительства взаимодействующей с Суперсервисом ДОМ.РФ.

Зарегистрироваться для участия во Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» можно на официальном сайте события:

https://rk.newcongress.online