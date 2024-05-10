В сентябре состоится третья Всероссийская конференция «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы»

Организаторы конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» отмечают, что событие, которое проходит на Крымском полуострове третий раз подряд, в этом году обещает быть более масштабным, если сравнивать с двумя предыдущими мероприятиями. Отличий будет несколько. Неизменным остаётся одно — профессиональный уровень. И среди участников, и среди спикеров по традиции — исключительно эксперты своих отраслей.

Конференция уже стала ежегодной. Отличие в этом году: она будет проходить не в Севастополе, а в Ялте. И не в мае, а в сентябре. Состоится на базе отеля Ялта-Интурист. Традиционно организаторами события являются: Российская гильдия риэлторов, Ассоциация «Недвижимость Севастополя», Крымская гильдия риэлторов. Общая тема конференции остаётся традиционной: «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы». Но в этом году мы делаем акцент на IT-технологиях и цифровизации в строительстве и на рынке недвижимости, — отмечает председатель организационного комитета Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» Руслан Маринуца.

Основные направления, которые определены:

строительство,

недвижимость,

маркетинг,

производство,

консалтинг,

банки,

страхование,

ЖКХ.

То есть, всё те сферы, поясняют в оргкомитете, где сейчас активно внедряются технологии цифровизации и цифровые платформы.

Подчеркнём: регистрация на конференцию стартовала. Заявиться для участия и узнать подробности, связанные с организационными моментами, можно на официальном сайте события:

https://rk.newcongress.online

Даты проведения конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» — 19-21 сентября 2024 года. И эти дни, говорят в оргкомитете мероприятия, будут весьма насыщенными:

В этом году есть отличие и с точки зрения структуры конференции. Продлится она три дня. И их «сценарии» будут разными. Так, первый день будет полностью посвящён теме цифровизации. Будут обсуждаться IT-технологии, цифровые решения, которые интересы всем участникам рынка недвижимости. Второй день — это три параллельных линии. Как говорится, по интересам. Линия для ипотечных консультантов и ипотечных брокеров. Вторая линия — для риэлторов и для агентств недвижимости. И третья — для девелоперов и строителей. Третий день: экскурсии, бизнес-туры по новостройкам Крыма, а также мастер-классы для специалистов. И самое главное отличие третьей конференции от предыдущих двух в том, что все три дня её проведения будет идти выставка. Довольно необычная, потому как речь идёт не о товарах и услугах, а об IT-технологиях, которые применимы и при проектировании, и при строительстве, и при оказании услуг, — отмечает Руслан Маринуца.

По состоянию на середину мая для участия в конференции уже зарегистрировались более ста специалистов. География участников на данный момент:

Крым — 34%,

материковая Россия — 73%,

участники, представляющие новые территории России — 3%.

В этом году мы ожидаем более 500 участников в режиме оффлайн, то есть — непосредственно присутствующих на конференции. И более 5000 онлайн-участников, потому что будет вестись прямая трансляция первого дня. Для подписчиков, которые зарегистрируются и захотят посмотреть конференцию «заочно». Замечу, что в прошлом году оффлайн участниками события стали 183 эксперта. И было 2000 онлайн-подключений. То есть, в этом году конференция выросла и в плане участвующих. И это непросто прогноз, — констатирует председатель организационного комитета Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы». — Это вполне реальные ожидания. Во-первых, потому что конференцию активно поддерживают профессиональные организации, которые являются соорганизаторами мероприятия. А во-вторых, потому что в этом году мы подписали договор о партнёрстве со Всероссийским жилищным конгрессом — одним из самых больших мероприятий в России на рынке недвижимости. И давно действующим — уж 18 лет он проходит дважды в год, собирая по 10 тысяч участников. Соответственно, они нас поддерживают, распространяя информацию на огромную целевую аудиторию.

Поддерживает конференцию и официальная Россия. В частности, депутаты Государственной Думы РФ подчёркивают важность события в масштабах всей страны:

Что касается спикеров конференции, то это эксперты профессиональных направлений. Будут и «звёзды» сфер — спикеры, которые вошли в топ-100 Всероссийского жилищного конгресса.

То есть, уровень подачи информации будет очень высоким. С данными по спикерами, их квалификацией также можно ознакомиться на сайте конференции. И здесь хочу сказать, что ресурс является динамичным. До конференции ещё четыре месяца — естественно, программа ещё в стадии наполнения. Потому, как только появляются какие-то нововведения, то сразу на сайте информация дополняется, — констатирует председатель организационного комитета Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» Руслан Маринуца.