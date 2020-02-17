Недвижимость: нововведения 2019 года, мимо которых в 2020-м «не пройдёшь»

По словам экспертов сферы недвижимости, 2019 год на нововведения оказался богатым. Причём большинство новелл специалисты восприняли оптимистично. Наиболее значимыми, говорит директор АН «Мультидом» Наталья Массальская, можно считать:

Во-первых, нерезидентов приравняли к резидентам в том, что касается оплаты НДФЛ при продаже недвижимости, если они ею владеют более 3-5 лет. Раньше (при любом сроке владения!) продавая объекты, они должны были заплатить 30% налога. Сейчас же нерезидент, как и резидент, освобождён от таких обязательств в принципе. Нововведение открывает много возможностей. И, в частности, для таких регионов как Севастополь и Крым. При Украине жители Киева, Днепропетровска, Донецка очень активно покупали здесь недвижимость. Это дома, дачи, квартиры. После 2014 года для многих украинцев такие объекты стали «неудобными». Заграница, таможни, какие-то политические моменты и т.д. Большинство задумалось о продаже. Но платить 30% НДФЛ были готовы единицы. С учётом принятой новеллы, им, конечно, теперь проще оперировать такой недвижимостью. И мы такие объекты уже продаем.

Вторым знаковым моментом 2019 года риэлторы считают продление так называемой дачной амнистии. И… опять-таки… крайне выгодной для севастопольцев и крымчан.

Это даёт нам возможность приватизировать земельные участки. В том же Севастополе очень многие до сих пор этого ещё не сделали. Плюс: это даёт нам возможность регистрировать жилые и садовые дома по упрощённой системе, без проектно-разрешительных документаций и разрешений на строительство. В том числе, после реконструкций, — отмечает директор АН «Мультидом». — Таких домов в Севастополе также очень много! Стандартная схема: купил маленький дом — достроил второй этаж. В период «амнистии» такой «перестрой» можно зарегистрировать без особых проблем.

И севастопольцам, кстати, повезло вдвойне: местное Правительство в 2019 году приняло постановление, дающее возможность выкупать земельные участки под строениями, находящимися в собственности, за 5% от кадастровой стоимости.

При Украине люди дома покупали и приватизировали, а землю под ними нет. И вот это постановление даёт возможность привести такие объекты в порядок в общем и целом. У нас их много. И в основном это, к слову, старые строения — постройки 50-х годов. На улицах Пожарова, Матюшенко… Да, там у же сейчас возводят владельцы и новые дома, но земля так и остаётся неприватизированной. Так что документ, принятый севастопольским правительством, очень им пригодится, — подчёркивает Наталья Массальская .

Это постановление Правительства, к слову, «на руку» и тем россиянам, которые при Украине приобретали в Севастополе участки в СТ. По закону, купить они их не могли, а взять в аренду — пожалуйста. И теперь эти участки можно оформить в собственность за 5% от кадастровой стоимости. Предприниматели также не «за бортом», но для них ставка выше — 20%.

Ещё одно нововведение 2019 года со статусом «полезное», по мнению специалистов, — отмена обязательного нотариального удостоверения договоров купли-продажи, которые заключаются одновременно всеми дольщиками. Правда, в этом вопросе есть одно «но»:

В России договоры, оформляемые в простой письменной форме без участия нотариуса, очень распространены. Теперь вот они возможны и при сделках с долевой недвижимостью. Хорошо это или плохо? В условиях Севастополя и Крыма нужно триста раз подумать, а стоит ли отказываться от нотариуса. У нас сложные объекты недвижимости. С точки зрения того, что не всегда сразу видно проблемные они или нет — была (или до сих пор есть) та же квартира в залоге (под арестом) у украинского банка, как менялись прежние владельцы, что там с детьми или недееспособными, долгами, обременениями, судебными разбирательствами и т.д. Нотариусы объекты проверяют досконально, так что гарантирую чистоту сделки на все 100%. Простая письменная форма этого, разумеется, не предусматривает, так что не исключены нестыковки, вплоть до отмены сделок и судебных разбирательств, — считает директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

А вот кому это нововведение однозначно поможет, говорит эксперт, так это покупателям, приобретающим недвижимость в ипотеку:

Зачастую при таких сделках экономят на всём люди. И теперь вот они могут делать это без нотариуса. И хорошо! Потому как при совершении сделки банки сами всё проверяют очень тщательно. И по сути ещё одна проверка… в общем-то… не нужна.

Отметился 2019 год и в сфере возведения жилой недвижимости. С 1 июля сделки по покупке квартир в новостройках, когда застройщик предусматривает долевое строительство, заключаются по новой схеме — используются так называемые эскроу-счета. Напомним:

Эта новелла призвана защищать законные права граждан, при покупке новостройки. Чтобы застройщик достроил, чтобы не обанкротился. То есть: банки дают кредиты, финансируют строительство застройщиков, а деньги покупателей квартир (дольщиков) кладутся на эскроу-счета. И лежат они до тех пор, пока дом не будет сдан. Деньги уйдут исключительно в погашение кредита, на которой дом строился, когда объект будет сдан в эксплуатацию. Такой вот механизм по защите граждан, — отмечает Наталья Массальская. — В Севастополе, работающие по таким правилам застройщики уже есть, — это «Севастопольстрой». Серьёзная организация, которая уже полным ходом отрабатывает эту систему.

И ещё о трёх законодательных новеллах 2019 года стоит вкратце, но упомянуть. А именно:

Долги граждан по коммунальным платежам теперь запрещено передавать коллекторам . Другими словами, поставщики такого рода услуг со своими должниками имеют право разбираться исключительно в судебном порядке.

. Другими словами, поставщики такого рода услуг со своими должниками имеют право разбираться исключительно в судебном порядке. Законодатели запретили размещать хостелы в жилых многоквартирных домах.

Процедура перевода жилого помещения в нежилое стала ещё сложнее:

При Украине первые этажи многоэтажек «раздавались» под нежильё. Открывались магазины, салоны, офисы и т.д. В Севастополе и в Крыму — это повсеместная практика. Так было тогда, но и сейчас время от времени с такими запросами мы сталкиваемся. Могут быть такие причины как темно, сыро, низкие потолки и на этом основании – перевод в нежилое помещение. В России это происходило и происходит, конечно, но не в таком объёме как при Украине. И вот сейчас эта процедура ещё более усложнилась. И мы, к примеру, не берёмся оказывать такую услугу. Но подчеркну: тем, у кого помещения уже переведены, бояться нечего. Закон обратной силы не имеет. Плюс, напомню, права крымчан и севастопольцев защищает 6-ФКЗ! Статья 12 нам в помощь, — комментирует ситуацию директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.