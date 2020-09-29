Недвижимость в Крыму: первичный рынок пробуксовывает, вторичный — дорожает

Строительная отрасль Крыма переживает не худшие времена. И это несмотря на коронавирус и ряд ограничений, связанных с оформлением земельных и организационных разрешений и документов. Отчасти развитие первичного рынка недвижимости притормозил закон о проектном финансировании, связанный с банковскими гарантиями и эскроу-счетами. Противовесом выступили льготные ипотечные программы (сельская и военная), что дало строительной отрасли региона надежды на дальнейшее поступательное развитие. Спрос-то на недвижимость в Крыму растет.

В этих условиях на первый план выходит вторичный рынок жилья. Минимизация рисков – одна из главных. Но при условии обращения к профессионалам. Как раз «самостоятельные поиски» и «варианты без посредников» могут закончиться в Крыму плачевно для покупателя. Каталог с ценами на недвижимость лишь подтверждает: можно найти варианты на любой кошелек, любые запросы и пожелания. Квартира у моря? Домик на ЮБК? Нет ничего проще, достаточно заручиться поддержкой официального агентства недвижимости.

На сайте АН Lion можно выбрать жилье по душе в Алуште. Это… почти Ялта, но без многоголосого гама и летней суеты. Алушта – менее шумный курорт, пропитанный запахом хвои и кипарисов, раскинувшийся на морском берегу, в ложбине и предгорьях Крымской гряды. Сама природа позаботилась о комфортном отдыхе и беззаботной жизни в этом уголке Южнобережья.

Как выбрать домик или квартиру в Алуште? Повторимся: пусть работают профессионалы, знающие особенности крымского вторичного рынка недвижимости. Но предварительное «знакомство» необходимо. В навигации сайта АН Lion разобраться легко. Доступны сортировки по виду жилья (обратите внимание на раздел «Срочная продажа»), площади, цене и дате размещения информации. Для удобства поиска можно задействовать фильтры:

по цене,

типу недвижимости (квартира, дом апартаменты, участок под индивидуальное строительство и даже эллинг),

району (т.н. «Большая Алушта» — не только сам город, но и еще 26 приморских и предгорных сел и поселков). В каждом отобранном варианте стоит использовать опцию «Подробнее». Представлена техническая информация о недвижимости, месте расположения, логистических особенностях. Фотогалерея дает частичную визуализацию, поэтому здесь же, в режиме онлайн можно назначить просмотр варианта через WhatsApp. Считаете полученную информацию недостаточной? Закажите обратный звонок и задавайте вопросы напрямую риэлтору-профессионалу. Каталог с ценами на недвижимость – вам в помощь. И помните: есть смысл поторопиться. От квартала к кварталу жилье в Крыму (именно на вторичном рынке) дорожает. Тот самый случай, когда спрос определяет предложение. Крым – популярен.