Недвижимость в России: в каких городах спрос высокий и какие объекты покупают

Несмотря на общие стенания по поводу того, что «денег нет на самое необходимое, куда уж покупать жильё», свои квартирные вопросы россияне стараются решать. С помощью ли займов у родных-близких, взятия ипотеки, помощи от государства (тот же материнский капитал), разменов и доплат, но прилагают многие усилия, чтобы обеспечить себя «квадратами». Кому-то удаётся, кому-то нет…

Насколько высок сегодня спрос на российскую недвижимость? По оценкам экспертов — очень даже. Но, конечно, он весьма разнится в зависимости от региона, его экономической активности, развития инфраструктуры и других факторов. Вот несколько городов, где традиционно наблюдается высокий спрос на недвижимые объекты: