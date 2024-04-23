Недвижимость в России: в каких городах спрос высокий и какие объекты покупают

Несмотря на общие стенания по поводу того, что «денег нет на самое необходимое, куда уж покупать жильё», свои квартирные вопросы россияне стараются решать. С помощью ли займов у родных-близких, взятия ипотеки, помощи от государства (тот же материнский капитал), разменов и доплат, но прилагают многие усилия, чтобы обеспечить себя «квадратами». Кому-то удаётся, кому-то нет…
Насколько высок сегодня спрос на российскую недвижимость? По оценкам экспертов — очень даже. Но, конечно, он весьма разнится в зависимости от региона, его экономической активности, развития инфраструктуры и других факторов. Вот несколько городов, где традиционно наблюдается высокий спрос на недвижимые объекты:
- Москва: столица России — это крупнейший рынком недвижимости в стране. Высокий спрос на жилье здесь обусловлен ее статусом экономического и культурного центра, а также наличием множества рабочих мест и разнообразием инфраструктуры. А также количеством разнообразных предложений. И по формату, и по стоимости. Есть и супердорогое жильё бизнес-класса и относительно дешёвое, но, разумеется, и с меньшими претензиями на комфорт. Так, топ 100 самых дешевых квартир в Москве состоит в основном из студий.
- Санкт-Петербург: второй по величине город России также имеет активный рынок недвижимости. Спрос на жилье в Северной Пальмире поддерживается его историческим значением, развитой культурной сферой и высоким уровнем жизни.
- Екатеринбург: крупный промышленный и торговый центр Урала также имеет высокий спрос на недвижимость. Развитая инфраструктура, присутствие крупных компаний и высокий уровень жизни делают этот город привлекательным для инвесторов и жителей.
- Краснодар: расположенный на юге России, этот город является крупным экономическим и культурным центром Кубани. Благоприятный климат, развитая инфраструктура и активное строительство делают этот регион привлекательным для покупки жилья.
- Казань: столица Республики Татарстан является крупным экономическим и культурным центром Волго-Камского региона. Спрос на жилье тут поддерживается ростом экономики, наличием крупных университетов и развитой инфраструктурой.
Какие квартиры востребованы больше всего
Эксперты отмечают, что востребованность квартир зависит от множества факторов, таких как местоположение, планировка, состояние объекта и другие. Как-то:
- местоположение: квартиры, расположенные в центре города или в хорошо развитых районах с развитой инфраструктурой, транспортной доступностью, наличием общественных мест (школы, садики, магазины), а также близостью к работе или учебе, часто наиболее востребованы.
- планировка и площадь: квартиры с рациональной планировкой, включающие в себя достаточное количество комнат и удобную организацию пространства, как правило, более востребованы.
- состояние объекта: квартиры в хорошем состоянии, с современным ремонтом и оборудованием, обычно востребованы больше. Покупатели обращают внимание на качество отделки, состояние сантехники, электропроводки, окон и других элементов.
- безопасность и комфорт: квартиры в жилых комплексах с развитой инфраструктурой, охраной, парковками, детскими площадками и другими удобствами обычно более востребованы, особенно среди семей с детьми или пожилых людей.
Ну и, конечно, как ни крути, а главным критерием для многих при выборе квартиры является её стоимость. Специалисты тут констатируют: сегодня жилая недвижимость — плюс-минус добротная — скорее, «предмет роскоши», чем первой необходимости, если проводить параллели между её стоимостью и зарплатами подавляющего числа россиян.
И здесь в перечне наиболее востребованных объектов недвижимости — двухкомнатные квартиры площадью 55-70 кв.м. Сколько готовы потенциальные покупатели платить за такое жилье? В среднем — 6-7 миллионов рублей. Однако, как правило, в больших городах такое предложение не совпадает «с хотелками» продавцов. Их средний «чек за такие объекты — 8-9 миллионов рублей.
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