Недвижимость в Турции: квартиры в Аланье, виллы в Анталии — популярные объекты для покупки у россиян

Недвижимость в Турции стала весьма популярной среди россиян в последние годы. Причины тому несколько:

цены и доступность : даже в популярных регионах Турции, таких как Анталия, Аланья, Стамбул, цены на недвижимость остаются конкурентоспособными по сравнению с европейскими странами. Можно найти жилье в прибрежных зонах по более доступной цене.

: даже в популярных регионах Турции, таких как Анталия, Аланья, Стамбул, цены на недвижимость остаются конкурентоспособными по сравнению с европейскими странами. Можно найти жилье в прибрежных зонах по более доступной цене. вид на жительство и гражданство : в Турции действует программа, по которой покупатели недвижимости на сумму от $400,000 могут получить турецкое гражданство. Это важный фактор для тех, кто ищет возможность легализации за границей.

: в Турции действует программа, по которой покупатели недвижимости на сумму от $400,000 могут получить турецкое гражданство. Это важный фактор для тех, кто ищет возможность легализации за границей. климат и качество жизни : приятный климат, развитая инфраструктура и наличие популярных курортов привлекают как постоянное проживание, так и инвестиции в аренду.

: приятный климат, развитая инфраструктура и наличие популярных курортов привлекают как постоянное проживание, так и инвестиции в аренду. инвестиции: недвижимость в Турции показывает стабильный рост в стоимости, что делает её привлекательной для инвесторов, желающих заработать на аренде или перепродаже.

Отметим, что по данным за 2023 год, россияне заняли первое место среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Квартиры в Аланье, виллы в Анталии, небольшие дома в Мерсин, Фетхие — эти объекты были на пике востребованности.

Между тем, из-за большого спроса на недвижимость со стороны россиян, цены в популярных регионах (в той же Анталии) существенно выросли за последние два года.