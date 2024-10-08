Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в мире | Недвижимость в Турции: квартиры в Аланье, виллы в Анталии — популярные объекты для покупки у россиян
актуально в республике
Недвижимость в Турции: квартиры в Аланье, виллы в Анталии - популярные объекты для покупки у россиян
фото: pikist.com

Недвижимость в Турции: квартиры в Аланье, виллы в Анталии — популярные объекты для покупки у россиян

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 16:19 08.10.2024

Недвижимость в Турции стала весьма популярной среди россиян в последние годы. Причины тому несколько:

  • цены и доступность: даже в популярных регионах Турции, таких как Анталия, Аланья, Стамбул, цены на недвижимость остаются конкурентоспособными по сравнению с европейскими странами. Можно найти жилье в прибрежных зонах по более доступной цене.
  • вид на жительство и гражданство: в Турции действует программа, по которой покупатели недвижимости на сумму от $400,000 могут получить турецкое гражданство. Это важный фактор для тех, кто ищет возможность легализации за границей.
  • климат и качество жизни: приятный климат, развитая инфраструктура и наличие популярных курортов привлекают как постоянное проживание, так и инвестиции в аренду.
  • инвестиции: недвижимость в Турции показывает стабильный рост в стоимости, что делает её привлекательной для инвесторов, желающих заработать на аренде или перепродаже.

Отметим, что по данным за 2023 год, россияне заняли первое место среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Квартиры в Аланье, виллы в Анталии, небольшие дома в Мерсин, Фетхие — эти объекты были на пике востребованности.

Между тем, из-за большого спроса на недвижимость со стороны россиян, цены в популярных регионах (в той же Анталии) существенно выросли за последние два года.

Есть и такой факт: россияне приобретают недвижимость в Турции как для проживания на постоянной основе, так и для сезонного пребывания. Ну и, разумеется, с целью получения дохода в виде арендой платы за сдачу или же с расчётом на инвестиционные перспективы

При этом основные направления и типы недвижимости, которые востребованы у россиян, различаются по регионам.

Популярные типы недвижимости

Квартиры (апартаменты):

  • наибольший спрос среди тех, кто ищет жилье для проживания или аренды.
  • россияне часто покупают квартиры в жилых комплексах с инфраструктурой (бассейны, спортзалы, охрана).
  • однокомнатные и двухкомнатные квартиры популярны для сдачи в аренду, особенно в туристических регионах.

Виллы и дома:

  • востребованы среди более обеспеченных покупателей или тех, кто ищет комфорт для жизни на постоянной основе.
  • виллы пользуются популярностью в пригородах Анталии, Аланьи, Бодрума, где можно найти дома с видом на море и собственным бассейном.

Коммерческая недвижимость:

  • инвесторы также интересуются коммерческой недвижимостью — магазинами, офисными помещениями, гостиницами, особенно в крупных городах и туристических зонах.

Города и регионы, популярные среди россиян

Анталия:

  • один из самых популярных городов. Благодаря сочетанию туристической инфраструктуры и хорошего климата, Анталия привлекает россиян как для постоянного проживания, так и для инвестиций.
  • здесь можно найти широкий выбор квартир в новых жилых комплексах с удобствами.

Аланья:

  • Аланья — это доступный курортный город на побережье Средиземного моря. Многие покупают здесь квартиры для сезонного отдыха или сдачи в аренду туристам.
  • цены на недвижимость в Аланье ниже, чем в Анталии, что делает её более привлекательной для инвесторов.

Мерсин:

  • Мерсин активно привлекает россиян благодаря более низким ценам на недвижимость и растущей популярности среди иностранных покупателей.
  • этот регион привлекает тех, кто ищет жилье для постоянного проживания или тихого отдыха.

Стамбул:

  • Стамбул — крупный мегаполис с развитой экономикой и культурой. Россияне покупают здесь как элитное жилье в центральных районах, так и квартиры для долгосрочных инвестиций в более отдалённых от центра зонах.
  • недвижимость в Стамбуле также привлекательна для тех, кто планирует сдавать её в аренду на длительный срок или хочет инвестировать в коммерческие объекты.

Бодрум:

  • Бодрум привлекает тех, кто ищет более элитные варианты для отдыха. Здесь популярны виллы и коттеджи с видом на море.
  • этот город считается престижным направлением среди иностранцев.

Фетхие:

  • уютный городок, популярный среди тех, кто ищет тихое место для жизни или отдыха. Россияне активно покупают здесь виллы и апартаменты с видом на море.

Общие тенденции:

  • прибрежные города — наиболее популярные места для покупки недвижимости, так как они сочетают удобный доступ к пляжам, развитую инфраструктуру и туристический поток, что увеличивает спрос на аренду.
  • новостройки — востребованы среди россиян благодаря современным стандартам строительства и возможности приобретения объектов на стадии строительства с хорошей скидкой.
  • квартиры в комплексе с инфраструктурой — важный фактор, так как жильё с бассейнами, охраной и другими удобствами повышает комфорт проживания и привлекательность для арендаторов.

Покупка недвижимости в Турции может быть как самостоятельной, так и через агентов, и оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Рассмотрим, какие аспекты стоит учесть при каждом варианте и как эффективно найти подходящий объект.

Покупка недвижимости через агента

Плюсы:

  • профессиональная поддержка: агентство поможет с юридическими аспектами, организует сделки, переводы документов и проверку недвижимости на предмет возможных обременений.
  • знание рынка: опытные агенты знают, где искать выгодные предложения, какие районы наиболее перспективны для инвестиций или проживания.
  • экономия времени: агенты подберут предложения по вашим запросам, организуют осмотры и помогут с бюрократическими процедурами.
  • поддержка в оформлении: в Турции существуют некоторые нюансы с оформлением собственности (например, обязательная проверка объекта в кадастровом управлении), и агент может помочь избежать ошибок.

Минусы:

  • дополнительные расходы: агентские услуги стоят денег, обычно это 3-5% от стоимости объекта.
  • риск недобросовестности: некоторые агенты могут завышать цену или предлагать невыгодные объекты. Важно выбирать проверенные агентства с хорошей репутацией.

Самостоятельная покупка недвижимости

Плюсы:

  • экономия на комиссиях: не нужно платить агентскую комиссию, что может сэкономить вам 3-5% от сделки.
  • контроль процесса: если у вас есть опыт покупки недвижимости за границей, самостоятельное участие в процессе позволит вам полностью контролировать все этапы.
  • гибкость в переговорах: прямой контакт с владельцем объекта может позволить более гибкие условия переговоров.

Минусы:

  • юридические сложности: в Турции существуют особенности, связанные с покупкой недвижимости иностранцами, и без глубокого знания местного законодательства есть риск столкнуться с проблемами.
  • языковой барьер: для многих россиян язык и правовая система могут стать препятствием. Даже если вы говорите на английском, не все турецкие продавцы могут свободно общаться на иностранных языках.
  • сложность поиска: самостоятельно искать объект может быть сложно, особенно если вы не живете в Турции. Без знания рынка можно легко упустить выгодные варианты.

Важные аспекты при покупке:

  • проверка объекта: необходимо убедиться, что недвижимость чиста от обременений (кредиты, залоги) и легальна с точки зрения местных законов. В Турции обязательна кадастровая проверка перед покупкой.
  • оформление сделки: сделки в Турции официально оформляются через кадастровое управление. Перед подписанием договора важно получить независимую юридическую консультацию.
  • налог на покупку: при покупке недвижимости в Турции покупатель уплачивает налог на покупку (около 4% от стоимости объекта).
  • вид на жительство: покупка недвижимости стоимостью от $75,000 (в крупных городах) или от $50,000 (в небольших городах) дает право на получение вида на жительство.

Подводя итог выше сказанному: если у вас нет опыта покупки недвижимости за рубежом и вы не знаете нюансов турецкого рынка, лучше привлечь проверенное агентство. Это минимизирует риски и сэкономит время. Самостоятельная покупка, разумеется, возможна, но потребует тщательной подготовки, знания рынка и юридических аспектов.

Недвижимость в новостройках или вторичная недвижимость

Выбор между покупкой недвижимости в новостройках или в уже «обжитых» домах зависит от ваших целей, бюджета, желаемого уровня комфорта и других факторов. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Новостройки

Плюсы:

  • современные технологии и планировки: новостройки часто строятся по современным стандартам с использованием качественных материалов и новых инженерных решений (энергосбережение, продвинутая вентиляция и кондиционирование).
  • инфраструктура: новые жилые комплексы часто предлагают развитую инфраструктуру: бассейны, спортзалы, детские площадки, охраняемая территория и парковки. Это особенно привлекательно для семей и тех, кто ценит комфорт.
  • гарантия от застройщика: в новостройках обычно предоставляется гарантия на определённый срок, что защищает вас от непредвиденных расходов на ремонт.
  • возможность выбора: покупка на стадии строительства позволяет выбрать лучшее расположение квартиры в комплексе, вид из окон и другие параметры. Можно также запросить индивидуальные изменения в планировке или отделке.
  • инвестиционная привлекательность: цены на квартиры в новостройках могут вырасти после завершения строительства, что делает их хорошим вариантом для инвестиций.

Минусы:

  • задержки в строительстве: один из основных рисков при покупке на стадии строительства — это возможные задержки или даже заморозка строительства, особенно у малоизвестных застройщиков.
  • необжитый район: новостройки могут находиться в новых, развивающихся районах, где инфраструктура (магазины, школы, транспорт) ещё не развита.
  • цена: в некоторых популярных районах новостройки могут быть дороже по сравнению с вторичным жильём, особенно если это элитные комплексы.
  • отсутствие уюта: первые несколько лет в новостройках часто присутствуют неудобства, связанные с заселением (ремонты соседей, шум и строительная пыль).

Вторичная недвижимость

Плюсы:

  • развитая инфраструктура: дома на вторичном рынке, как правило, находятся в районах с уже развитой инфраструктурой: магазинами, школами, детскими садами, транспортом. Это удобно для повседневной жизни.
  • готовность к заселению: вторичное жильё уже обжито, что означает отсутствие шума от ремонта у соседей, а также готовность инфраструктуры дома (лифт, коммуникации).
  • стабильность стоимости: цены на вторичное жильё более стабильны. В отличие от новостроек, здесь нет ожидания скачка цен при завершении строительства, что может быть преимуществом для тех, кто ищет жильё для собственного проживания.
  • уют и характер: обжитые дома и квартиры могут иметь индивидуальный характер, что привлекает покупателей, ищущих уникальные интерьеры или историческую архитектуру (особенно в центральных районах Стамбула).

Минусы:

  • старые коммуникации и ремонт: одним из главных недостатков является возможность износа инфраструктуры дома: старые трубы, электропроводка, лифты и общие коммуникации могут требовать ремонта или замены.
  • отсутствие современных удобств: во вторичных домах часто нет современных удобств, таких как охраняемая территория, бассейны, тренажёрные залы и другие элементы инфраструктуры, которые предлагают новостройки.
  • меньший выбор: при покупке на вторичном рынке меньше возможностей выбора планировки или вида из окна. Вы привязаны к существующим предложениям.
  • юридические риски: на вторичном рынке могут возникать юридические проблемы, например, обременения, неоформленные перепланировки или долги предыдущих владельцев.

Как выбрать?

Цель покупки:

  • если вы хотите инвестировать, новостройки могут дать лучший доход, так как цена может вырасти после завершения строительства.
  • для постоянного проживания в обжитом районе вторичное жильё может быть более удобным, особенно если важна развитая инфраструктура и отсутствие строительных неудобств.

Бюджет:

  • новостройки могут быть дороже, особенно на ранних стадиях строительства. Однако есть возможность купить квартиру с рассрочкой или по сниженной цене до завершения строительства.
  • вторичное жильё часто может предложить более выгодную цену на квадратный метр, особенно если вам не важны современные удобства.

Расположение:

  • если вам важен центр города или престижные районы (например, в Стамбуле), вторичное жильё может оказаться лучшим выбором, так как новостройки часто строятся в развивающихся районах или на окраинах.
  • если вы готовы ждать, пока новый район «обрастёт» инфраструктурой, новостройки будут отличным вариантом в растущих зонах (например, в Анталии или Аланье).

Таким образом, новостройки лучше подходят тем, кто хочет современное жильё с удобствами, а также готов к возможности роста стоимости и к некоторым неудобствам на этапе заселения. Обжитые дома хороши для тех, кто ценит развитую инфраструктуру, стабильность и комфорт уже обустроенного района.

Вместе с тем, говорят эксперты, новостройки зачастую лучшее вложение средств с расчётом на перспективу. Нюансы при покупке такого жилья, конечно, есть:

Выбирайте объекты на завершающих стадиях строительства:

  • покупка квартиры в новостройке, которая уже почти достроена или сдана, позволит вам избежать ожидания окончания строительства. Вы сможете лично оценить готовность объекта, состояние дома и инфраструктуры.
  • это убережёт вас от длительных строительных процессов, которые часто сопровождают заселение в только что сданные дома.

Проверьте застройщика:

  • выбирайте надёжные строительные компании с хорошей репутацией, чтобы избежать риска задержек и низкого качества строительства.
  • ознакомьтесь с отзывами, посмотрите готовые проекты этого застройщика. Обычно крупные компании более ответственно подходят к сдаче жилья и развитию инфраструктуры вокруг.

Покупка в уже заселённом жилом комплексе:

  • если новостройка вас интересует, но вы не хотите рисковать с «необжитым» жильём, можно рассмотреть варианты в новых жилых комплексах, где уже живут люди. Так вы увидите реальную ситуацию с инфраструктурой и качеством строительства, а также сможете оценить, насколько комфортно там жить.

Выбирайте районы с развитой инфраструктурой:

  • один из частых недостатков новостроек — недостаточно развитая инфраструктура в новых районах. Если это важный для вас фактор, ищите новостройки в районах, которые уже обжиты и где есть всё необходимое для жизни (магазины, транспорт, школы).
  • это может быть дороже, но позволит вам чувствовать себя комфортно с первого дня.

Альтернатива — вторичное жильё с хорошим ремонтом

Если новостройки всё-таки смущают, можно обратить внимание на квартиры на вторичном рынке, но в домах относительно нового строительства (5–10 лет):

  • такие дома уже прошли начальный этап «сырости», но при этом многие из них предлагают современные планировки и инженерные системы.
  • кроме того, в таких объектах обычно уже решены все вопросы с коммуникациями и инфраструктурой дома.

Комбинированный подход: новостройка и вторичка

Многие покупатели используют комбинированный подход:

  • покупка в новостройке для инвестиций (с возможностью сдачи в аренду).
  • покупка вторичной недвижимости для постоянного проживания — это даёт вам комфорт здесь и сейчас.

Итог:

  • если важен комфорт сразу после покупки, лучше выбирать готовые объекты в новостройках или относительно новые дома на вторичном рынке.
  • если вы готовы немного подождать или хотите получить потенциальную выгоду от роста цен, то новостройки на поздних стадиях строительства могут быть хорошим вариантом.
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.