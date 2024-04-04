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Неисправимый вор: в Севастополе 19-лений парень обокрал родных сестру и бабушку
Иллюстрация: УМВД по г. Севастополю

Неисправимый вор: в Севастополе 19-лений парень обокрал родных сестру и бабушку

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:00 04.04.2024

Колония исправит?

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах у своих родственников. Злоумышленником оказался 19-летний безработный местный житель, который тайно похитил мобильные телефоны своей бабушки и сестры, а также деньги с банковского счета последней.

Молодой человек, приходя навестить родственников, периодически забирал себе их вещи, которые затем продавал и на вырученные деньги мог существовать. Все выходки ему прощались, поскольку имущество не было дорогостоящим, однако подобные случаи участились. Так, придя в очередной раз в гости к сестре, злоумышленник выждал, когда она выйдет из комнаты, воспользовался ее мобильным телефоном и через банковское приложение перевел с её счета две тысячи рублей своей знакомой, которая в дальнейшем деньги обналичила и передала парню.

Спустя несколько дней он снова пришел к сестре, только в этот раз забрал уже мобильный телефон стоимостью 12,5 тысяч рублей и сдал его в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Но и после этого молодой человек не остановился. Следующей криминальной добычей стал мобильный телефон бабушки стоимостью восемь тысяч рублей, который он также похитил во время визита. Осознав, что парня исправить невозможно, родственники обратились с заявлениями в полицию, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника, в отношении его следственным отделом возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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