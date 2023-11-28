Неисправность электропроводки, возгорание, снежная ловушка… Крымские пожарные спасли человека  

Мужчина госпитализирован с ожогами.

27 ноября, около 19:00 в МЧС поступило сообщение о возгорании строительного вагончика. Объект пожара находился на южном склоне горы Демерджи, в районе села Лучистое. Крымские пожарные немедленно выехали к месту происшествия, но…

Из-за прохождения комплекса опасных метеоявлений, дорога была засыпана снегом, оперативно добраться до нужного района было практически невозможно. Было принято решение направить к месту пожара дежурный караул 14 пожарно-спасательной части на полноприводном пожарном автомобиле АЦ 1,0-40. Кроме того, в связи с невозможностью прибытия водовозок из-за сложного рельефа и погодных условий, дополнительно была направлена автоцистерна Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Порывистый ветер и минусовая температура воздуха препятствовали тушению огня. Сотрудникам МЧС России потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать возгорание на площади 60 квадратных метров.

На пожаре пострадал один человек. С ожогами 1-й и 2-й степени он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Как стало известно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.