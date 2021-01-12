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Некоторые «коронавирусные ограничения» в Севастополе сняты
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

Некоторые «коронавирусные ограничения» в Севастополе сняты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:39 12.01.2021

В Севастополе разрешили открыть детские кружки и проводить экскурсии на открытом воздухе. Соответствующее решение принял оперативный штаб по COVID-19.

Разрешение на экскурсионную деятельность организованных групп до 15 человек на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в предоставленном транспорте – речь идет об автобусах, на которых группа перемещается от объекта к объекту, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, с 18 января вместе с возобновлением учебного процесса в школах вернутся к работе спортивные секции и кружки дополнительного образования.

Ну а с 1 февраля планируется разрешить работу театров и кинотеатров с заполнением зала на 30%.

Все остальные ограничительные меры, включая масочный режим в торговых центрах и транспорте, ограниченную работу заведений общественного питания, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, наличие справки о прохождении теста на COVID-19 при заселении в гостиницы, продолжают действовать до конца января.

Некоторые «коронавирусные ограничения» в Севастополе сняты

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