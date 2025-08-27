Некоторым российским отелям и санаториям запретят принимать гостей. С 1 сентября

По мнению профильных специалистов, благодаря нововведению отрасль станет более прозрачной. При этом цены на номера из-за процедуры классификации объектов размещения могут временно увеличиться. Также, по словам основателя ГК Vetvihome Ирины Кольцовой, в краткосрочной перспективе стоит ожидать временного сокращения предложения.

Порядка 10% объектов, в основном это небольшие гостиницы и кемпинги, могут не успеть пройти процедуру и будут заблокированы на агрегаторах. Однако в долгосрочной перспективе новшество повысит качество и безопасность услуг для туристов, обеспечит прозрачность и поможет вывести рынок из тени через создание единых стандартов для всех участников, — пояснила основатель ГК Vetvihome Ирина Кольцова.

Эксперт в посуточной аренде, сооснователь компании «Апартаменты Веста» Ирина Витман считает логичным решение убрать с рынка средства размещения, которые не прошли классификацию.

Но не думаю, что это сильно повлияет на рынок посуточной аренды, так как, во-первых процент непрошедших классификацию средств размещения небольшой, а, во-вторых, у нас другая целевая аудитория, и отели с санаториями нам не конкуренты, — пояснила специалист в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Сооснователь управляющей компании Easyguest Денис Абуев допустил, что в пики туристической активности, связанной с национальными праздниками, может быть увеличение загрузки квартир, сдаваемых посуточно.

Но высокий сезон идёт к завершению, и наше мнение, что гость будет заселён в объекты, прошедшие классификацию. А все остальные средства размещения пройдут регистрацию в спокойном режиме. У многих есть своя постоянная база клиентов, так что не видим причин именно роста посуточной аренды, — подытожил спикер.

источник: ЦИАН