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Нелепая пьяная трагедия - предновогоднее убийство в Алуште
Фото: 123ru.net

Нелепая пьяная трагедия — предновогоднее убийство в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 30.12.2019

В Алуште утром прохожие обнаружили в фонтане («Рыбак и рыба») на набережной города тело мужчины.

Предварительно установлено, что в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся, — сообщили в крымском управлении Следкома.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. На данный момент личности погибшего и злоумышленника уже установлены. С подозреваемым работают следователи.

Неофициально сообщается, что причиной трагедии стала пьяная «разборка».

Нелепая пьяная трагедия - предновогоднее убийство в Алуште

Фото: ВК

Нелепая пьяная трагедия - предновогоднее убийство в Алуште

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