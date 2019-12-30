Нелепая пьяная трагедия — предновогоднее убийство в Алуште

В Алуште утром прохожие обнаружили в фонтане («Рыбак и рыба») на набережной города тело мужчины.

Предварительно установлено, что в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся, — сообщили в крымском управлении Следкома.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. На данный момент личности погибшего и злоумышленника уже установлены. С подозреваемым работают следователи.

Неофициально сообщается, что причиной трагедии стала пьяная «разборка».