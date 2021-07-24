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Нелепое ДТП в приморском поселке Мирный: автоледи сбила ребёнка
Фото: ВК, Евпатория Подслушано и Подсмотрено

Нелепое ДТП в приморском поселке Мирный: автоледи сбила ребёнка

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:01 24.07.2021

В поселке Мирный на западе Крыма женщина за рулем внедорожника «Nissan» сбила четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости Крым, со ссылкой на МВД по РК.

Водитель автомобиля «Nissan X-Trail», двигаясь по улице Морской в поселке Мирный, не выбрала безопасную скорость, не учла дорожную обстановку, в результате чего допустила наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области, — рассказали правоохранители.

Уточняется, что улица Морская – грунтовая дорога, идущая вдоль пляжа. Полиция проводит проверку.

Нелепое ДТП в приморском поселке Мирный: автоледи сбила ребёнка

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