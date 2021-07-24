Нелепое ДТП в приморском поселке Мирный: автоледи сбила ребёнка

В поселке Мирный на западе Крыма женщина за рулем внедорожника «Nissan» сбила четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости Крым , со ссылкой на МВД по РК.

Водитель автомобиля «Nissan X-Trail», двигаясь по улице Морской в поселке Мирный, не выбрала безопасную скорость, не учла дорожную обстановку, в результате чего допустила наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области, — рассказали правоохранители.

Уточняется, что улица Морская – грунтовая дорога, идущая вдоль пляжа. Полиция проводит проверку.