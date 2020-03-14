Нелепое ДТП в районе Ангарского перевала повлекло гибель человека

Рано утром на трассе «Симферополь – Ялта», в районе Ангарского перевала произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще один с тяжелыми травмами был госпитализирован. На полной скорости автомобиль «Daewoo Lanos» потерял управление, «вылетел» за пределы проезжей части и врезался в подпорную стену. Водитель отделался ссадинами, а вот его пассажирам не повезло: один человек погиб на месте, второго увезли в больницу.

Нелепая авария произошла на пустой дороге. В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются правоохранители. Официальных данных пока нет.

Фото и скриншот: ВК, Автопартнер Крым.