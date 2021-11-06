Нелепое ДТП в Симферополе: легковушка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками

Вечером 5 ноября в Симферополе, на улице Беспалова легковой автомобиль провалился в яму, которую ранее вырыли рабочие для ремонта водовода. Об этом сообщает портал 3652.ru .

Отмечается, что разрытие там уже не первый день, но было огорожено. Из обсуждения аварии в соцсетях:

Недели две как разрыли. И ничего не происходит: ни ремонта, ничего… просто разрыли. Там со спуска вода уже неделю льется, и яма эта тоже с неделю. Никаких фонарей…, знаки с нарушениями, нет предупреждений. По-хорошему, там предупреждающий знак не на самом ограждении ямищи нужно было повесить, а хотя бы метров за 50. Там даже быстро ехать не надо.