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Нелепое ДТП в Симферополе: легковушка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками
Фото: ВК, Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Нелепое ДТП в Симферополе: легковушка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:47 06.11.2021

Вечером 5 ноября в Симферополе, на улице Беспалова легковой автомобиль провалился в яму, которую ранее вырыли рабочие для ремонта водовода. Об этом сообщает портал 3652.ru.

Отмечается, что разрытие там уже не первый день, но было огорожено. Из обсуждения аварии в соцсетях:

Недели две как разрыли. И ничего не происходит: ни ремонта, ничего… просто разрыли.

Там со спуска вода уже неделю льется, и яма эта тоже с неделю. Никаких фонарей…, знаки с нарушениями, нет предупреждений.

По-хорошему, там предупреждающий знак не на самом ограждении ямищи нужно было повесить, а хотя бы метров за 50. Там даже быстро ехать не надо.

Нелепое ДТП в Симферополе: легковушка провалилась в яму, вырытую коммунальщиками

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