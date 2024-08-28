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Неликвидные товары — проблема на складе или… хороший повод для заработка
фото: pikist.com

Неликвидные товары — проблема на складе или… хороший повод для заработка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:26 28.08.2024

Неликвиды — это товары, материалы или запасы на складах предприятий, которые сложно продать или использовать в обычной деятельности. Они могут стать проблемой для бизнеса по нескольким причинам, и их «пристраивание» действительно может быть вызовом. Хотя на самом деле процесс реализации неликвида и складских товарных запасов вполне решаемая задача. Но об этом позже, а сначала подробнее о том, что такое неликвиды и с чем связаны проблемы их продажи:

Что такое неликвиды

Определение:

  • неликвиды — это запасы или товары, которые потеряли свою ликвидность и не могут быть проданы или использованы в обычных объемах бизнеса. В бухгалтерии и управлении запасами термин «неликвид» относится к товарным остаткам, которые либо не пользуются спросом, либо слишком долго остаются на складе.

Типы неликвидов:

  • устаревшие товары: продукция, которая больше не актуальна из-за устаревших технологий или смены моды.
  • непроданные остатки: товары, которые долгое время не продаются.
  • поврежденные или дефектные товары: продукция, которая не соответствует стандартам качества или была повреждена.
  • сезонные товары: товары, которые актуальны только в определенное время года и могут оставаться на складе вне сезона.

Проблемы с неликвидом

Финансовые затраты:

  • замороженный капитал: неликвидные остатки замораживают капитал, который мог бы быть использован для других более прибыльных инвестиций или операций.
  • хранение: продление хранения неликвидных товаров ведет к дополнительным затратам на складирование и управление запасами.

Уменьшение оборота:

  • неэффективное использование ресурсов: неликвидные товары занимают место на складе, которое могло бы быть использовано для более востребованных товаров.
  • проблемы с оборотом: замедленный оборот запасов может привести к недостатку ликвидности и финансовым трудностям.

Репутационные риски:

  • имидж компании: наличие большого количества неликвидных товаров может негативно сказаться на имидже компании и её способности эффективно управлять ресурсами.

Рынок сбыта:

  • сложности в продаже: неликвидные товары могут быть трудны в продаже из-за их непопулярности или устаревания.

Как решить проблему неликвидов?

Продажа по сниженным ценам:

  • скидки и акции: предложение значительных скидок или проведение акций для стимулирования спроса на неликвидные товары.
  • аутлеты и распродажи: организация распродаж или продажи через аутлеты.

Реализация через третьих лиц:

  • дистрибьюторы и посредники: продажа неликвидных товаров через посредников или специализированные дистрибьюторские компании, которые могут помочь найти покупателя.

Передача на благотворительность:

  • благотворительные организации: передача ненужных товаров в благотворительные организации или фонды, что также может дать компании налоговые льготы.

Утилизация и переработка:

  • переработка: в некоторых случаях неликвидные товары могут быть переработаны или утилизированы, если они больше не представляют ценности в своем текущем виде.

Изменение стратегии закупок:

  • управление запасами: оптимизация закупок и планирование запасов для предотвращения появления неликвидов в будущем.
  • анализ спроса: использование аналитики для более точного прогнозирования спроса и предотвращения накопления излишков.

Использование инновационных решений:

  • Интернет-платформы: применение онлайн-площадок для торговли неликвидами, таких как B2B-платформы и специализированные ресурсы.

Таким образом, управление неликвидами требует стратегического подхода и применения различных методов для минимизации их негативного воздействия на бизнес.

Фирмы, специализирующиеся на покупке остатков товаров

Существуют компании, которые специализируются на купле остатков товара и неликвидов. Эти фирмы могут помочь в эффективном управлении неликвидными запасами и их реализации. В частности, посредством агрегаторов и специализированных ресурсов, которые занимаются реализацией неликвида. Как работает этот алгоритм:

Фирмы, специализирующиеся на неликвидных остатках

Компании по реализации неликвидов:

  • специализированные дистрибьюторы: эти компании занимаются покупкой и продажей излишков и неликвидных остатков. Они часто имеют налаженные каналы сбыта и опыт в реализации товаров, которые сложно продать через обычные каналы.
  • агентства по управлению запасами: они предлагают услуги по оптимизации запасов, включая оценку, утилизацию и продажу неликвидных товаров.
  • перекупщики: некоторые компании покупают неликвидные остатки по сниженным ценам и перепродают их, зачастую с прибылью, через различные каналы сбыта.

Анализ и оценка неликвидов:

  • оценка стоимости: эти компании проводят анализ и оценку остаточных товаров, чтобы определить их рыночную стоимость и наиболее эффективные способы их реализации.
  • управление рисками: они помогают минимизировать финансовые потери и риски, связанные с неликвидами.

Ресурсы и агрегаторы для реализации неликвидов

Специализированные агрегаторы:

  • платформы для торговли неликвидами: существуют онлайн-ресурсы, которые специально предназначены для купли-продажи неликвидных товаров и остатков. Эти платформы объединяют предложения от различных продавцов и покупателей, что упрощает процесс нахождения сделок.
  • B2B-платформы: площадки часто имеют разделы для торговли излишками и неликвидными товарами.

Преимущества размещения объявлений на специализированных агрегаторах

Целевая аудитория:

  • специализированные покупатели: на этих платформах вы можете найти покупателей, которые специально ищут неликвидные или остаточные товары. Это увеличивает шансы на успешную продажу.

Упрощение процесса:

  • упрощённая продажа: платформы часто предлагают простые и удобные инструменты для размещения объявлений, управления предложениями и взаимодействия с покупателями.
  • прозрачность: возможность отслеживать статус предложений и получать отзывы от потенциальных покупателей.

Широкий охват:

  • доступ к большим рынкам: такие ресурсы предоставляют доступ к широкой сети потенциальных покупателей, включая как локальные, так и международные рынки.

Оптимизация затрат:

  • снижение издержек: платформы помогают снизить затраты на маркетинг и продажу, так как они уже привлекают целевую аудиторию.

Рекомендации

  • исследуйте платформы: перед размещением объявлений изучите доступные агрегаторы и выберите те, которые лучше всего соответствуют вашему типу товаров и целевой аудитории.
  • подготовьте качественное описание: подробное и точное описание товаров, включая фотографии и спецификации, может повысить шансы на успешную продажу.
  • оцените затраты и выгоды: убедитесь, что использование платформы оправдывает затраты и соответствует вашим бизнес-целям.

Использование специализированных агрегаторов для реализации неликвидов может значительно упростить процесс продажи и помочь вам эффективно управлять запасами.

Неликвид — какие товары пользуются спросом 

В случае неликвидности товаров на складе, определённые категории товаров обычно пользуются спросом даже при их неликвидности. Это связано с их универсальностью, применением в различных сферах или сезонными особенностями. Вот перечень основных товаров, которые, как правило, имеют спрос, даже когда они становятся неликвидными:

Электроника и бытовая техника

  • телевизоры: особенности последних технологий могут изменить спрос на старые модели, но общие модели с базовыми функциями всё ещё могут быть востребованы.
  • смартфоны и аксессуары: аксессуары для смартфонов (чехлы, зарядные устройства) могут иметь спрос даже на устаревшие модели.
  • кофеварки, микроволновые печи, утюги: бытовая техника имеет стабильный спрос, особенно если цена снижена.

Одежда и обувь

  • сезонная одежда: например, зимняя одежда летом или летняя одежда зимой может найти спрос через аутлеты или на распродажах.
  • классическая обувь: классические модели обуви могут быть востребованы вне зависимости от текущих трендов, если они в хорошем состоянии.

Канцелярские товары и офисное оборудование

  • канцелярские принадлежности: папки, ручки, блокноты часто имеют устойчивый спрос, независимо от их «модности».
  • офисные кресла и столы: эти товары могут быть востребованы для офисов и домашних кабинетов.

Строительные и отделочные материалы

  • краски и лакокрасочные материалы: эти товары, особенно если они имеют длительный срок годности, могут найти спрос в строительных и ремонтных проектах.
  • плитка, обои: остаются актуальными для различных ремонтных и строительных работ.

Автозапчасти и аксессуары

  • автозапчасти: оригинальные или совместимые запчасти для популярных моделей автомобилей часто имеют стабильный спрос.
  • автомобильные аксессуары: чехлы для сидений, коврики и другие аксессуары могут найти свою аудиторию.

Продукты питания и напитки

  • консервы и сухие продукты: эти товары имеют длительный срок хранения и могут быть востребованы в случае сниженных цен.
  • напитки: напитки, особенно если они уникальны или специализированы (например, органические или безалкогольные), могут найти покупателя.

Книги и учебные материалы

  • книги: специфическая литература или учебные материалы могут быть востребованы учебными заведениями или специализированными читателями.
  • учебники: учебники по популярным предметам могут иметь стабильный спрос в образовательных учреждениях.

Игрушки и товары для детей

  • игрушки: определённые игрушки, особенно если они популярны у детей, могут иметь спрос.
  • одежда и аксессуары для детей: одежда и аксессуары, особенно если они брендовые или в хорошем состоянии.

Товары для дома и кухни

  • посуда: товары для кухни, такие как кастрюли, сковородки, чашки, могут быть востребованы при хорошей цене.
  • декор для интерьеров: постеры, картины и другие элементы декора могут найти своего покупателя.

Спортивное оборудование

  • фитнес-оборудование: велотренажёры, гантели, коврики для йоги могут быть интересны любителям фитнеса и домашних тренировок.

Рекомендации по продаже неликвидных товаров:

  • оцените спрос: проведите исследование рынка, чтобы понять, какой тип товаров имеет спрос в вашем регионе или через интернет.
  • снизьте цену: обратите внимание на возможность снижения цены для стимулирования спроса.
  • используйте специализированные платформы: размещайте объявления на платформах, специализирующихся на продаже остатков и неликвидных товаров.
  • предлагайте дополнительные преимущества: примеры включают бесплатную доставку или гарантии на товары.

Эти товары имеют разные степени ликвидности в зависимости от рынка и текущих трендов, но они, как правило, имеют определённый уровень спроса, который можно использовать для эффективного управления неликвидами.

Может ли приобретение неликвида быть выгодной сделкой

Эксперты отмечают: приобретение неликвидов может быть выгодной сделкой при условии правильного подхода и анализа. Неликвидные товары, то есть товары, которые долго лежат на складе и трудно продаются, могут представлять собой интересные возможности для бизнеса. Вот как приобретение неликвидов может быть выгодным и какие аспекты стоит учитывать:

Преимущества приобретения неликвидов

Снижение затрат

  • низкая цена покупки: неликвидные товары часто продаются со значительными скидками или на условиях ликвидации, что позволяет приобрести их по значительно сниженной цене.
  • экономия на оптовых закупках: часто можно получить дополнительные скидки за покупку большого объема неликвидных товаров.

Возможность перепродажи

  • выше маржа: приобретение неликвидов по низким ценам позволяет установить более высокие наценки при перепродаже, что может существенно увеличить прибыль.
  • доступ к новым рынкам: иногда неликвидные товары могут быть интересны в других регионах или на международных рынках, где спрос на них выше.

Упрощение процесса закупки

  • меньше конкуренции: поскольку неликвидные товары часто не вызывают большого интереса, конкуренция за их приобретение может быть менее интенсивной, что упрощает сделку.
  • гибкие условия: продавцы могут быть более готовы к переговорам по условиям сделки и дополнительным бонусам, чтобы освободить место на складе.

Индивидуальный подход к закупкам

  • специализированные предложения: некоторые неликвиды могут быть уникальными или специализированными, что позволяет найти уникальные продукты или запасы, которые сложно найти на рынке в целом.

Расширение ассортимента

  • добавление новых товаров: приобретение неликвидов позволяет расширить ассортимент вашей продукции без значительных капиталовложений.

Как эффективно приобретать неликвиды

Исследование рынка

  • анализ спроса: проведите исследование, чтобы понять, есть ли спрос на товары в вашей целевой аудитории или на новых рынках.
  • изучение конкурентов: определите, как конкуренты работают с подобными товарами и какие цены они устанавливают.

Оценка состояния товара

  • качество и срок годности: убедитесь, что товары находятся в хорошем состоянии и подходят для перепродажи. Оцените срок годности и возможные дефекты.

Финансовый анализ

  • расчет затрат и прибыли: просчитайте все затраты, связанные с приобретением и продажей неликвидных товаров, включая транспортировку, хранение и возможные дополнительные расходы.
  • оценка риска: оцените риски, связанные с приобретением неликвидов, и разработайте план на случай, если товары не будут продаваться так быстро, как ожидалось.

Поиск надежных поставщиков

  • доверительные отношения: работайте с проверенными и надежными поставщиками, которые могут предоставить информацию о качестве товаров и условиях сделки.
  • проверка репутации: убедитесь, что поставщик имеет хорошую репутацию и соблюдает все обязательства по сделке.

Разработка стратегии продажи

  • маркетинг и продвижение: разработайте стратегию для продвижения неликвидных товаров, используя различные каналы и платформы для максимизации продаж.
  • адаптация ценовой политики: установите конкурентоспособные цены и подумайте о предложении скидок или акций для привлечения покупателей.

Примеры выгодных сделок с неликвидами

  • закупка электроники: покупка неликвидных моделей старой электроники по сниженным ценам и их последующая продажа по рыночным ценам может принести прибыль.
  • одежда и обувь: закупка сезонной одежды и обуви по низким ценам и их продажа в будущем сезоне или через интернет может быть выгодной.
  • строительные материалы: приобретение строительных материалов, которые уже не актуальны для крупных проектов, может быть выгодным для небольших ремонтов или DIY-проектов.

В целом, подчёркивают эксперты, приобретение неликвидов может быть очень выгодным, если подходить к этому процессу с умом, тщательно анализировать все аспекты сделки и разрабатывать стратегии для успешной продажи.

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