Неликвиды — это товары, материалы или запасы на складах предприятий, которые сложно продать или использовать в обычной деятельности. Они могут стать проблемой для бизнеса по нескольким причинам, и их «пристраивание» действительно может быть вызовом. Хотя на самом деле процесс реализации неликвида и складских товарных запасов вполне решаемая задача. Но об этом позже, а сначала подробнее о том, что такое неликвиды и с чем связаны проблемы их продажи:

Что такое неликвиды

Определение:

неликвиды — это запасы или товары, которые потеряли свою ликвидность и не могут быть проданы или использованы в обычных объемах бизнеса. В бухгалтерии и управлении запасами термин «неликвид» относится к товарным остаткам, которые либо не пользуются спросом, либо слишком долго остаются на складе.

Типы неликвидов:

устаревшие товары: продукция, которая больше не актуальна из-за устаревших технологий или смены моды.

непроданные остатки: товары, которые долгое время не продаются.

поврежденные или дефектные товары: продукция, которая не соответствует стандартам качества или была повреждена.

сезонные товары: товары, которые актуальны только в определенное время года и могут оставаться на складе вне сезона.

Проблемы с неликвидом

Финансовые затраты:

замороженный капитал: неликвидные остатки замораживают капитал, который мог бы быть использован для других более прибыльных инвестиций или операций.

хранение: продление хранения неликвидных товаров ведет к дополнительным затратам на складирование и управление запасами.

Уменьшение оборота:

неэффективное использование ресурсов: неликвидные товары занимают место на складе, которое могло бы быть использовано для более востребованных товаров.

проблемы с оборотом: замедленный оборот запасов может привести к недостатку ликвидности и финансовым трудностям.

Репутационные риски:

имидж компании: наличие большого количества неликвидных товаров может негативно сказаться на имидже компании и её способности эффективно управлять ресурсами.

Рынок сбыта:

сложности в продаже: неликвидные товары могут быть трудны в продаже из-за их непопулярности или устаревания.

Как решить проблему неликвидов?

Продажа по сниженным ценам:

скидки и акции: предложение значительных скидок или проведение акций для стимулирования спроса на неликвидные товары.

аутлеты и распродажи: организация распродаж или продажи через аутлеты.

Реализация через третьих лиц:

дистрибьюторы и посредники: продажа неликвидных товаров через посредников или специализированные дистрибьюторские компании, которые могут помочь найти покупателя.

Передача на благотворительность:

благотворительные организации: передача ненужных товаров в благотворительные организации или фонды, что также может дать компании налоговые льготы.

Утилизация и переработка:

переработка: в некоторых случаях неликвидные товары могут быть переработаны или утилизированы, если они больше не представляют ценности в своем текущем виде.

Изменение стратегии закупок:

управление запасами: оптимизация закупок и планирование запасов для предотвращения появления неликвидов в будущем.

анализ спроса: использование аналитики для более точного прогнозирования спроса и предотвращения накопления излишков.

Использование инновационных решений:

Интернет-платформы: применение онлайн-площадок для торговли неликвидами, таких как B2B-платформы и специализированные ресурсы.

Таким образом, управление неликвидами требует стратегического подхода и применения различных методов для минимизации их негативного воздействия на бизнес.

Фирмы, специализирующиеся на покупке остатков товаров

Существуют компании, которые специализируются на купле остатков товара и неликвидов. Эти фирмы могут помочь в эффективном управлении неликвидными запасами и их реализации. В частности, посредством агрегаторов и специализированных ресурсов, которые занимаются реализацией неликвида. Как работает этот алгоритм: