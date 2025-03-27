Ненадлежащим состоянии Митридатской лестницы в Керчи заинтересовались следователи

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе мониторинга телеэфира выявлена информация о ненадлежащем состоянии объекта культурного наследия — Митридатской лестницы в Керчи.
В сюжете телекомпании «Вести-Таврида» сообщается, что жители города-героя жалуются на состояние недавно отремонтированной главной достопримечательности Керчи – Митридатской лестницы: на объекте видны сколы и трещины, белый цвет облицовочного камня потемнел. В ходе проверки будет дана оценка качеству проведенных работ и действиям уполномоченных лиц и служб, ответственных за содержание культурного объекта, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя