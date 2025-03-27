Ненадлежащим состоянии Митридатской лестницы в Керчи заинтересовались следователи

В сюжете телекомпании «Вести-Таврида» сообщается, что жители города-героя жалуются на состояние недавно отремонтированной главной достопримечательности Керчи – Митридатской лестницы: на объекте видны сколы и трещины, белый цвет облицовочного камня потемнел. В ходе проверки будет дана оценка качеству проведенных работ и действиям уполномоченных лиц и служб, ответственных за содержание культурного объекта, — сообщили в пресс-службе ведомства.