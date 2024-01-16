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Ненависть и вражда в сети Интернет: севастопольцу «выписали» штраф за экстремизм

Ненависть и вражда в сети Интернет: севастопольцу «выписали» штраф за экстремизм

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:15 16.01.2024

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю.

Установлено, что 18-летний молодой человек в августе 2023 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе о событиях и происшествиях в городе Севастополе, публично разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд г. Севастополя оштрафовал виновного на 10 тыс. рублей.

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