Ненависть и вражда в сети Интернет: севастопольцу «выписали» штраф за экстремизм

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю.

Установлено, что 18-летний молодой человек в августе 2023 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе о событиях и происшествиях в городе Севастополе, публично разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.