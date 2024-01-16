Ненависть и вражда в сети Интернет: севастопольцу «выписали» штраф за экстремизм

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю.
Установлено, что 18-летний молодой человек в августе 2023 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе о событиях и происшествиях в городе Севастополе, публично разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания. По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд г. Севастополя оштрафовал виновного на 10 тыс. рублей.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: прокуратура Севастополя