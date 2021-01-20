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Необычное поздравление крымчанам передали из космоса

Необычное поздравление крымчанам передали из космоса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 20.01.2021

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поздравил Крым с Днем Республики и выложил фото полуострова с орбиты.

Крым – это удивительное место! С высоты 420 км он выглядит очень красивым. Поздравляю с праздником, который объединяет неравнодушных к судьбе нашего родного края, гордящихся его историей, природой, победами и достижениями. С Днем Республики Крым, — написал российский космонавт на своей странице в Instagram.

Необычное поздравление крымчанам передали из космоса

По его мнению, полуостров — один из красивейших уголков планеты.

Великолепие природы неоднократно становилось источником вдохновения и предметом изображения мировых художников, стремящихся передать удивительное богатство красок чудесного полуострова. Признаюсь, я сам очень неравнодушен к Крыму! Кажется, здесь сконцентрировано всё. Крым – это богатейшая история, начинающаяся с античных времен. Это великолепный и разнообразный климат, а также необыкновенное разнообразие рельефа: от песчаных пляжей до скальных массивов, от жарких степей до горных плато и чистейшего моря, — резюмировал Кудь-Сверчков.

Необычное поздравление крымчанам передали из космоса

Напомним, 20 января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, на котором большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики — субъекта СССР и участника Союзного договора. С тех пор ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым. Официально он был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе России в 2014.

Необычное поздравление крымчанам передали из космоса

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