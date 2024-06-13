Необычный фестиваль на крыше в Симферополе: чем удивит «Centrum Wine Fest»

14, 15 и 16 июня в Симферополе пройдёт фестиваль на крыше «Centrum Wine Fest». Как сообщает Туристический портал Крыма, гостям предложат продегустировать штучные и натуральные столовые крымские вина под аккомпанемент блюд из морских деликатесов и других локальных продуктов. Также будет много музыки и полезной информации о вине и секретах его производства.

Дегустации, общение с известными виноделами и винный лекторий станут главной особенностью «Centrum Wine Fest», — рассказали организаторы. — Фестивальная площадка на пятом этаже ТРК «Центрум» будет работать три дня.

14 июня, салон крымских вин стартует в 16:00. В программе: выступление кавер-группы и вокалистов, концерт «Театра песни». Мероприятия запланированы до 22:00.

15 июня, в субботу, фестиваль начнётся в 12:00. Перед гостями выступят: оркестр народных инструментов, вокальные ансамбли, духовой оркестр, танцевальные коллективы, диджей Dr. Zilbermann. Запланированы творческие мастер-классы для детей и взрослых. Мероприятия продлятся до 22:00.

16 июня, в воскресенье, финальный день фестиваля начнётся с 12:00. В программе: концерт духового оркестра, вокальных ансамблей и кавер-группы. Дети и взрослые поучаствуют в мастер-классах. Завершится праздник в 22:00.

Вход на фестивальную площадку свободный. Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 62.