Необыкновенная история Сергея Собянина: как инженер из глубинки стал мэром Москвы

Сергей Собянин — российский политический и государственный деятель, один из лидеров партии «Единая Россия». Сергей Семенович начал политическую деятельность в 1980-х годах в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2001 году занял пост главы Тюменской области. В 2005 году возглавил Администрацию президента РФ. С 2010 года по настоящее время — мэр Москвы.

Семья и ранние годы

Собянин Сергей Семенович родился 21 июня 1958 года в отдаленном северном поселении Няксимволе Ханты-Мансийского национального округа. Его отец — Семен Федорович, выходец из семейства старообрядческого толка, переселившегося в Сибирь в поисках защиты от религиозных гонений. Начало Великой Отечественной войны Семен застал в юном возрасте и под мобилизацию не попал, в отличие от своих старших братьев.

Мать — Антонина Николаевна, потомственная казачка. Ее отец — Николай Уланов, реестровый казак Уральского казачьего войска, полный Георгиевский кавалер, участник трех войн: Русско-японской, Первой мировой и Гражданской. Как и большинство сослуживцев, был раскулачен и переселен на Север. После распада Советского Союза Николай Уланов был признан жертвой политических репрессий, а его доброе имя реабилитировано.

В Няксимволе Николай Уланов встретил свою супругу. В браке родились пять сыновей: Иван, Филипп, Герасим, Петр и Семен. Герасим и Петр погибли на фронте. Семен вырос, пошел в школу, но не окончил ее. Отсутствие среднего образования молодой человек компенсировал дисциплиной и врожденными организаторскими способностями, которые позволили ему построить вполне успешную карьеру.

Долгие годы Семен Федорович возглавлял местный сельсовет, а Антонина Николаевна работала в его администрации бухгалтером. В 1960-х годах семейство Собяниных переехало в районный центр Березово, где глава семьи занял пост Березовского маслозавода. Мама будущего мэра устроилась на это же предприятие экономистом. Помимо Сергея, родители воспитывали двух старший дочерей — Наталью и Людмилу.

В Березове Сергей Собянин провел все школьные годы и получил среднее образование. Он отличался прилежным поведением в школе и хорошей успеваемостью, любил литературу и русский язык, занимался спортом и довольно неплохо играл в шахматы. Посещал секции бокса и лыжного спорта. В 1975 году Собянин-младший получил аттестат зрелости и задумался о получении высшего образования.

Образование

Окончив школу, Сергей Собянин отправился в Кострому, где на тот момент уже обосновалась старшая сестра. Сергей подал документы в технологический институт и успешно поступил на механический факультет. Науки давались ему легко. В свободное от занятий время он много читал классику. Собянин окончил вуз в 1980 году с красным дипломом.

В 1989 году он также завершил обучение во Всесоюзном юридическом заочном институте. В 1999 году Собянин защитил диссертацию и стал кандидатом юридических наук.

Начало карьеры

Первым рабочим местом для молодого специалиста стал Костромской завод деревообрабатывающих станков, куда Сергей Собянин попал по распределению на должность инженера. Спустя несколько месяцев он переехал в Челябинск, где первое время трудился слесарем Челябинского трубопрокатного завода, а позднее получил должность начальника бригады токарей. В 1981 году Собянин стал мастером цеха.

Параллельно с трудовой деятельностью Сергей Семенович занимался и комсомольской работой. В 1982 году он встал во главе орготдела Ленинского райкома Челябинска. Подобная деятельность не увлекала его, но помогла понять специфику управленческих процессов. В этой должности Собянин проработал два года и хорошо зарекомендовал себя в глазах вышестоящего начальства.

Политическая деятельность

В 1984 году Сергей Собянин возвращается в родной Ханты-Мансийский автономный округ, получив назначение на должность заместителя главы сельсовета народных депутатов в Когалыме. С этого момента его работа принимает политический окрас. Спустя год он встает во главе управления ЖКХ горисполкома, а позже назначается его секретарем. В этой должности Собянин проработал два года и в 1988 году перешел на вышестоящую должность.

Так, он стал заместителем заведующего орготделом окружного комитета КПСС. Уже в 1990 году возглавил налоговую инспекцию Когалыма. Но и на этом месте чиновник долго не задержался и в 1991 году был назначен на должность главы городской администрации. Основным направлением его деятельности стало решение социальных вопросов и взаимодействие с предприятиями нефтяной отрасли.

В 1993 году Собянин переезжает в Ханты-Мансийск, где занимает пост первого заместителя главы округа. Главным направлением для Сергея Семеновича стал экономический сектор. Так, он курировал вопросы, связанные с пополнением и распределением окружного бюджета, субсидированием муниципальных образований и взаимодействие с местными предприятиями. Чиновник прекрасно справился с обязанностями и был избран в местную Думу.

Спустя месяц Собянин занял пост председателя окружной Думы и вплотную занялся процессом разработки правовых основ для дальнейшего развития региона. В те годы формирование российской государственности только началось, и ряд спорных моментов в вопросах субъектности округов так и не удалось благополучно разрешить. Югра и Ямал требовали независимости от Тюмени, и Сергей Собянин поддерживал их стремление.

В 1996 году Собянин был повторно выбран в Думу ХМАО, стал ее спикером и вошел в состав Совета Федерации. Он выступил инициатором судебного процесса по признанию суверенитета округов, однако Конституционный суд отклонил инициативу. Спустя год Сергей Семенович вступил в ряды Совета по местному самоуправлению и стал членом комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации. В 1998 году Собянин возглавил этот комитет и продолжил борьбу за суверенитет обоих округов.

В 1999 году Сергей Семенович стал членом правления политического объединения «Югра». Параллельно он работал в политсовете «Вся Россия», позже слившимся с партией «Единая Россия». В конце 1999 года данное политическое объединение приняло участие в выборах в Госдуму и набрало 13,5% голосов.

Пост губернатора Тюменской области

В 2000 году Сергей Собянин занял пост полпреда президента в Уральском федеральном округе и в этом же году выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Тюменской области. Предвыборная гонка складывалась непросто, но Сергей Семенович смог опередить соперников, набрав свыше 52% голосов и обойдя своего главного конкурента Леонида Рокецкого.

Вступив в должность, Собянин столкнулся с двумя основными проблемами — отсутствие финансирования и многолетний конфликт с Югрой и Ямалом, по-прежнему не оставляющих попытку выйти из-под юрисдикции Тюмени. Чтобы преодолеть кризис, Сергей Семенович начал вырабатывать условия, которые смогли бы удовлетворить все конфликтующие стороны.

К компромиссу удалось прийти лишь в 2004 году после принятия межрегиональной программы «Сотрудничество». В первую очередь было регламентировано участие ХМАО и ЯНАО в финансировании общего бюджета, была перераспределена нефтяная рента, после чего в казну Тюмени потекли доходы от разработки нефтяных месторождений. Взамен за округами закрепилось право на автономность и самоопределение.

В распоряжении губернатора появились дополнительные средства для финансирования различных социальных проектов, строительства новой и реконструкции уже имеющейся инфраструктуры, улучшения качества дорожной сети и модернизации общественного транспорта. За счет стабильного инвестирования привлекательность областного центра постепенно росла, что положительно сказалось на росте численности его населения. Был разработан генеральный план, согласно которому планировалось сделать из Тюмени город-миллионник.

За время пребывания на посту Собянин смог увеличить региональный бюджет более чем в 10 раз. Кроме того, осуществлялась модернизация аэропорта и автовокзала, реконструкция дорожной сети, пешеходных зон и набережной, со временем ставшей главным местом притяжения для горожан и гостей города.

В 2004 году Собянин принял решение вступить в партию «Единая Россия». В следующем году, незадолго до завершения своих губернаторских полномочий, он обратился к главе государства с вопросом о доверии. Кандидатура Сергея Семеновича на пост губернатора вновь было выставлена на обсуждение в областной Думе. Депутаты одобрили переизбрание губернатора на второй срок, однако Собянин вскоре покинул Тюмень и переехал в Москву, получив новое назначение.

Карьера в федеральных органах власти

С осени 2005 года Сергей Собянин работал в должности главы Администрации президента, а спустя год стал членом комиссии по военно-техническому сотрудничеству зарубежными партнерами, а также получил предложение войти в состав совета директоров компании «ТВЭЛ» — одного из подразделений корпорации «Росатом». В 2008 году он возглавил штаб Дмитрия Медведева в предвыборной гонке.

Под руководством Собянина была проведена успешная кампания, и Дмитрий Анатольевич победил на выборах, став третьим президентом России. В 2008 году Сергей Семенович возглавил Аппарат Правительства РФ, где курировал экономический и информационный секторы, а также занимался реализацией программы социально-экономического развития страны, в основу которой легло активное внедрение высоких технологий.

Работа на посту мэра Москвы

В 2010 году президент России выступил перед законодательным собранием Москвы с инициативой назначить политика мэром столицы. Городской парламент одобрил предложение главы государства. Одновременно с этим Сергей Собянин вошел в Совет безопасности РФ. Первым делом новый мэр взялся за решение наиболее острых и весьма чувствительных для горожан проблем.

Москва страдала от огромных пробок. Чтобы разгрузить дорожную сеть, градоначальник действовал сразу в нескольких направлениях. Он запустил масштабный ремонт дорог, добился равномерного распределения транспортного потока по всей дорожной сети, вывел часть предприятий из центра города, обновил автопарк общественного транспорта, увеличил количество пассажирских маршрутов.

Для снижения количества автомобилей на улицах Москвы создавали новые платные парковки. Данные меры подтолкнули значительную часть горожан пересесть на метро. Собянин расширил метрополитен, введя в эксплуатацию новые ветки, а также построил наземную кольцевую железную дорогу — Московское центральное кольцо. Эти меры позволили столице за семь лет покинуть первую десятку списка городов мира с самой сложной дорожной обстановкой.

Немало средств и сил было потрачено на благоустройство города. Пришлось сократить на улицах количество торговых точек и вложить значительные суммы в реконструкцию парков, набережных и общественных мест. Собянин проделал огромный объем работы, чем заслужил доверие горожан. В 2018 году он был переизбран на пост главы города, заручившись поддержкой более 70% москвичей, что значительно выше показателя 2013 года.

Переизбравшись, Сергей Семенович запустил реализацию проекта «Мой район», целью которого является улучшение качества жизни москвичей и создание благоприятной городской среды. Общая привлекательность города складывается из множества факторов, и Собянин действовал сразу по нескольким направлениям. Было снижено количество очередей в дошкольные учреждения, реставрированы и построены дополнительно детские площадки.

Власти активно работали над благоустройством улиц, парков и набережных. Актуальность модернизации общественного пространства в местах компактного проживания граждан особенно ярко показала себя во времена ковидных ограничений, когда люди были практически заперты в пределах своих дворов. Собянин смог внедрить «среднюю» модель карантинных мер, которая позволила остановить эпидемию и повысить иммунизацию населения.

В 2020 году мэр подвел итоги своей деятельности за последние 10 лет. Благодаря своевременности и эффективности принятых реформ он существенно повысил привлекательность Москвы в глазах жителей, гостей и туристов, сделал столицу более комфортной для проживания, реконструировал более 90% памятников и достопримечательностей. Город обзавелся самым большим автопарком электробусов.

С 2021 года мэрия отказалась от закупок транспорта на дизельном топливе и расширила инфраструктуру для электромобилей. В связи с ужесточением внешнего санкционного давления Собянин инициировал выделение грантов на поддержку отечественного производителя. Была значительно расширена сеть метрополитена и проведена реконструкция пригородных сообщений, а также оказана активная поддержка строительной отрасли.

Личная жизнь

Сергей Собянин и Ирина Рубинчик познакомились в 1985 году. Девушка получила диплом о высшем образовании по специальности «инженер-строитель» и была направлена в Когалым, где и встретила будущего супруга. В 1986 году молодые люди поженились. В этом же году у них родилась дочь Анна. Спустя 11 лет у пары появилась вторая дочь, названная Ольгой.

В 2004-2005 годах супруга политика преподавала искусство коллажа и флористики в детском центре развития Тюмени. После переезда Собяниных в Москву она устроилась воспитателем в детский сад. В 2014 году, после 28 лет совместной жизни Сергей Семенович и Ирина Иосифовна решили развестись. Бывшие супруги сохранили теплые отношения.

С 2014 года Собянин холост. Его старшая дочь, Анна, переехала в Санкт-Петербург, где поступила в Художественно-промышленную академию имени Штиглица, которую успешно окончила с дипломом специалиста в сфере монументального искусства. Ольга вплоть до своего совершеннолетия жила в доме родителей. О том, какую профессию выбрала девушка после школы, на данный момент неизвестно.

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