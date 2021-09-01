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Неожиданно, но ожидаемо. Работы на площади Ленина в Симферополе остановлены

Неожиданно, но ожидаемо. Работы на площади Ленина в Симферополе остановлены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 01.09.2021

Нужны корректировки в проекте?

То, что работы на площади Ленина в Симферополе будут приостановлены, сомнений не вызывало. По логике, подрядчик, допустивший и отставание в графике реконструкции и выполнивший работы не качественно, должен либо все переделывать за свой счет, либо вернуть деньги за брак и уйти с объекта. Соответственно, власти должны определиться с новым подрядчиком. Но это по логике…

Неожиданно, но ожидаемо. Работы на площади Ленина в Симферополе остановлены

Достаточно неожиданно сегодня прозвучала официальная причина остановки работ: нужны корректировки в проекте. Ну да, и все заново переделывать.

По моему решению работы на площади Ленина были приостановлены. На данный момент на объекте начат финальный этап, укладка плиточного покрытия. Несмотря на то, что по заверениям подрядчика он работает согласно проектным решениям, качество — не надлежащее, в том числе из-за сжатых сроков.

Считаю необходимым внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно. Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придётся разобрать и уложить заново, — написал на своей странице в Facebook глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Неожиданно, но ожидаемо. Работы на площади Ленина в Симферополе остановлены

Он выразил уверенность в том, что «лучше своевременно исправить ситуацию и выполнить благоустройство на должном уровне».

Напомним, ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк раскритиковал реконструкцию площади Ленина в Симферополе и назвал выполненную работу халтурой.

Неожиданно, но ожидаемо. Работы на площади Ленина в Симферополе остановлены

Фото: администрация Симферополя.

Неожиданно, но ожидаемо. Работы на площади Ленина в Симферополе остановлены

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