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МЧС предупреждает о ночных и утренних заморозках в Крыму с 27 по 29 апреля
Иллюстрация: 82.mchs.gov.ru

Неожиданно, но в Крыму — заморозки

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 12:50 22.05.2020

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 23 и 24 мая в Крыму — в степных и предгорных районах — на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3°.

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать требования безопасности:

  • не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;
  • не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.
  • во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;
  • в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
  • водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Неожиданно, но в Крыму - заморозки

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