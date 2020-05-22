Неожиданно, но в Крыму — заморозки

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 23 и 24 мая в Крыму — в степных и предгорных районах — на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3°.

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать требования безопасности: не перегружать сети электрических приборов, следить за их исправностью;

не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит.

во избежание переохлаждения одевайтесь по погоде;

в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;

водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте. Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» . Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .