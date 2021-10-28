Неожиданно: в Крыму без QR-кода теперь не попасть ни в торговый центр, ни в супермаркет

Вход в торговые и торгово-развлекательные центры в Крыму разрешили только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов. Соответствующие поправки внесены в указ Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Указ

Дополнить абзацем: в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более, – сказано в тексте указа.

Грубо говоря, под эти показатели подходят все супермаркеты Крыма.

Запрещена работа развлекательных центров в выходные, нерабочие и праздничные дни. С 23:00 до 8:00 будут закрыты рестораны.

Медорганизации Крыма, согласно указу, с 30 октября приостановят профилактические осмотры и «максимально возможно» перенесут плановую амбулаторную помощь.

Также новыми поправками вводится самоизоляция для граждан старше 60 лет.

С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации…, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, — говорится в указе.

Для этой категории граждан также приостановят льготный проезд в общественном транспорте. Действие этих пунктов не распространяется на тех, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Ранее режим самоизоляции в Крыму действовал только для граждан старше 65 лет.