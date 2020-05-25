Неожиданно... В России - новые правила установки заборов на дачах

Наши дачные участки, к сожалению, редко отличаются большой площадью. А потому забор — это единственное, что помогает дачнику скрыться от множества посторонних глаз. Но чтобы забор, который стоит немалых денег, не пришлось потом сносить за свой же счет (а это грозит, если он не уложится в нормативы), дают совет эксперты портала Юридические тонкости , лучше заранее ознакомиться с действующими правилами ограждения дачного участка.

Тем более, что с 15 апреля они изменились: вступили в силу новые Строительные правила для планировки территории ведения гражданами садоводства (СП 53.13330.2019).

И тем, кто собирается ставить забор на даче, придется с ними считаться. Разберем наиболее важные вопросы о дачном заборе: как они теперь решаются.

1. Какая высота должна быть у дачного забора?

В прежней редакции правил (2011 года — СП 53.13330.2011) не предусматривалось, какой высоты должен быть дачный забор.

Поэтому в случае возникновения спора суды применяли региональные законы о благоустройстве территорий или местные Правила землеустройства, которые регулируют ограждение участков в населенных пунктах и выделенных под ИЖС.

Например, в Московской области заборы не могут превышать 2 метра (Закон МО от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ).

Согласно новой редакции Строительных правил рекомендованная высота забора на дачном участке составляет от 1,2 до 1,8 метров. Эксперты подтверждают, что такая высота позволяет сохранить необходимый уровень солнечного освещения соседнего участка.

2. Как поставить глухой забор, чтобы не видеть соседей?

Даже если дачный участок является вашей частной собственностью, его нельзя огородить сплошным забором, руководствуясь одним лишь своим желанием.

Строительные правила разрешают ставить без дополнительных согласований только сетчатое ограждение. Другие типы заборов (в т.ч. и любимый всеми сплошной забор) требуют :

а) письменного согласия владельцев соседних участков,

б) согласования этого вопроса с правлением СНТ.

Со стороны улицы и прочих мест общего пользования можно поставить глухой забор при условии, что его одобрит общее собрание членов СНТ.

Поэтому сначала нужно подать заявку на имя председателя, чтобы он вынес этот вопрос на общее голосование, затем получить выписку из протокола с положительным решением — и только после этого приступать к установке забора.

Если соседи категорически против вашего сплошного забора, есть только один вариант «обойти» правило о согласовании — правда, для этого придется пожертвовать по 1 метру с каждой стороны участка.

По границе участок огораживается обычным сетчатым забором, а с отступом на метр вглубь участка ставится глухой забор.

По нормативам для иных хозпостроек до соседской границы должно быть не менее 1 метра — поэтому формально сплошной забор на территории вашего участка не нарушает правила.

3. Когда сосед может снести ваш забор по закону?

Споры соседей по поводу забора нередко доходят до судов. Они разрешаются с учетом следующих правил:

а) Собственник может требовать устранения любых нарушений своих прав — в т.ч. от соседа, если его постройки затеняют участок, препятствуют свободному проветриванию и т.д. Словом, не позволяют выращивать урожай и портят землю.

б) Суд проверяет, насколько спорная постройка соответствует строительным правилам. То есть обращается к уже упомянутым нормативам ограждения дачных участков.

Поэтому если забор был установлен с нарушениями, есть риск, что его придется сносить по требованию соседа. Но при условии, что он подтвердит пагубные последствия, которые наносит забор его участку.

Например, эксперт подтвердил, что из-за нарушения строительных правил соседскому участку грозит заболачивание, порча плодородного слоя и т. д.

Кроме того, не стоит забывать, что забор обозначает границы участка. А если не проведено его межевание, то даже поставленный по всем правилам забор придется убирать, если он выходит за пределы территории.

Поэтому стоит провести официальное межевание, прежде чем ставить капитальный забор.

Источник: Юридические тонкости

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