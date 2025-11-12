Неожиданное решение: крупные переводы самому себе по СБП Центробанк будет считать признаком мошенничества

Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков, – цитирует Уварова РИА Новости.

При этом банки будут учитывать такой перевод как мошеннический, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводов, подчеркнул представитель регулятора. Он отметил, что приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.

Только за минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-служба МВД Крыма. Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.

источник: РИА Новости Крым