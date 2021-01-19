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Официально: в Крыму с начала года от коронавируса умерло 400 человек
Фото: rk.gov.ru

Неплохо: выздоровели 193 человека, заразились — 192. Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Главные новости Крыма. Самое важное и интересное в Крыму 10:33 19.01.2021

За 18 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 492 человека, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки в Крыму составляет 193 человека, выздоровевших за весь период – 23 878 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — отмечает Сергей Аксёнов.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23, — дают рекомендации специалисты Министерства здравоохранения РК.

Неплохо: выздоровели 193 человека, заразились - 192. Коронавирус в Крыму

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