Непогода, бушевавшая в Крыму с 16 по 20 июня, нанесла ущерб 4 сельхозпредприятиям

О том, что обильные осадки, выпавшие с 16 по 20 июня нанесли ущерб 4 сельхозпредприятиям республики, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Минсельхоз Крыма формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодиях, для подсчета и возмещения ущерба, причинённого хозяйствам.

Из-за чрезвычайной ситуации пострадали предприятия, расположенные в 4 сельских поселениях: Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. Предварительная сумма ущерба составляет более 2 млн рублей, гибель посевов произошла на площади 122 гектара, — заявил вице-премьер.

По словам Андрея Рюмшиа, в ходе обследований посевов, которые проводились по всей территории республики, только в Ленинском районе выявлены площади, на которых отмечено полегание растений, надломление стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также потопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 см.