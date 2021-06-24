Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | Непогода, бушевавшая в Крыму с 16 по 20 июня, нанесла ущерб 4 сельхозпредприятиям

crimeapress_news



реклама в крыму
Непогода, бушевавшая в Крыму с 16 по 20 июня, нанесла ущерб 4 сельхозпредприятиям

Непогода, бушевавшая в Крыму с 16 по 20 июня, нанесла ущерб 4 сельхозпредприятиям

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:13 24.06.2021

О том, что обильные осадки, выпавшие с 16 по 20 июня нанесли ущерб 4 сельхозпредприятиям республики, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Минсельхоз Крыма формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодиях, для подсчета и возмещения ущерба, причинённого хозяйствам.

Из-за чрезвычайной ситуации пострадали предприятия, расположенные в 4 сельских поселениях: Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. Предварительная сумма ущерба составляет более 2 млн рублей, гибель посевов произошла на площади 122 гектара, — заявил вице-премьер.

По словам Андрея Рюмшиа, в ходе обследований посевов, которые проводились по всей территории республики, только в Ленинском районе выявлены площади, на которых отмечено полегание растений, надломление стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также потопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 см.

Соответственно мониторинга, последствия чрезвычайной ситуации никак не отразились на крымских животноводческих предприятиях: все сельхозорганизации обеспечены кормовой базой, так как уборка кормов состоялась до событий ЧС, эпизоотическая ситуация в регионе не вызывает опасения, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Непогода, бушевавшая в Крыму с 16 по 20 июня, нанесла ущерб 4 сельхозпредприятиям

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.