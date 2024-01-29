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Непогода обострила проблему состояния проселочных дорог в у. Что там с «грейдированием»

Непогода обострила проблему состояния проселочных дорог в Крыму. Что там с «грейдированием»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:20 29.01.2024

Глава РК Сергей Аксёнов посетовал на две беды: отписки местных чиновников и состояние дорог в Крыму. Масштабное грейдирование сельских и проселочных дорог оказалось масштабным на бумаге. В качестве одной из иллюстраций (из соцсетей Аксёнова же – «дороги», хотя нет, «направления» в Коктебеле).

Непогода обострила проблему состояния проселочных дорог в Крыму. Что там с «грейдированием»

С другой стороны, проблему бездорожья обострили снега и дожди января… Но разве это оправдание? На непогоду у нас и так много чего списано…

С 25 января на мои страницы в соцсетях поступило 1900 обращений по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. Наибольшее количество обращений – от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. К концу недели подведем итоги в разрезе каждого муниципалитета, по какой причине задача по профилированию и отсыпке щебнем не была выполнена своевременно.

Напомню, что контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным на территории всех муниципалитетов. Проезжаемость всех дорог должна быть обеспечена, после работы ресурсоснабжающих организаций дорожное покрытие необходимо восстанавливать в течение 2 суток, — сказал Аксёнов.

По его информации, основным подрядчиком по выполнению ямочного ремонта, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков является ГУП РК «Крымавтодор». Средства на эти работы имеются в полном объеме. И как тут не вспомнить Кота Матроскина…

Узнайте больше:  На установку трансформаторных подстанций в Симферопольском районе выделят 200 млн. рублей  

Непогода обострила проблему состояния проселочных дорог в Крыму. Что там с «грейдированием»

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