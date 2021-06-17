Непогода топит Керчь. Выпало 1,5 месячной нормы осадков за ночь

В Керчи в результате ливня в ночь на четверг оказались под водой едва ли не все городские улицы.

Так, больше всего досталось центру Керчи. Почти по Крышу затоплены автомобили на Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. Центр города практически отрезан от Аршинцево – в районе АТП-Нижний Солнечный огромное озеро, которое не могут преодолеть легковушки. Также ливень ломал деревья, рушил заборы. По улицам плывут крупногабаритные вещи, мусорные баки, ларьки, — передает Керчь.ФМ .

По информации очевидцев, начало топить этаж городской больницы № 1. Мелек-Чесме вышла из берегов и отрезала жителей Мичурино от города. Бурным потоком река бежит, пересекая проезжую часть.

фото и видео: ВК — kerchfm , Керчь.ФМ