Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов
актуально в республике
Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:38 05.09.2024

МЧС РК обнародовало последние данные о ликвидации последствий непогоды в Джанкойском районе.

На данный момент обстановка на территории Джанкойского района в результате выпавших обильных осадков стабилизировалась. На протяжении всей ночи крымские спасатели  оказывали помощь гражданам, пострадавшим из-за непогоды. Подтопленным остается село Кондратьево Джанкойского района, – сообщили в МЧС РК.

Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

К счастью, обошлось без эвакуации. Людей в оперативно развернутом ПВР нет.

Спланирована работа Роспотребнадзора для забора проб воды в колодцах с. Кондратьево Джанкойского района. Подвоз питьевой воды осуществляется. Инженерной техникой проведена работа по расчистке водоотводящих каналов. Вода сходит, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

Весь день на месте работали сотрудники Симферопольского, Белогорского и Джанкойского отрядов «КРЫМ-СПАС». Спасателям пришлось откачивать воду из домовладений и придомовых территорий, прочищать дренаж от наносов по ходу течения водотока. Также были проведены подомовые обходы с целью выяснения необходимости оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Узнайте больше:  Ключи от новых квартир получили 30 ялтинских семей

Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

Напомним, вчера в результате прохождения неблагоприятных погодных условий в 4 муниципальных образованиях оказались подтопленными 25 частных домовладений и 134 придомовые территории.

Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

Всего от РСЧС для ликвидации последствий привлечено: 138 человек, 52 единицы техники, 19 мотопомп, 3 плавсредства.

Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: непогода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
непогода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.