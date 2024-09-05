Непогода в Джанкойском районе. Весь день спасатели откачивали воду из подтопленных домов

МЧС РК обнародовало последние данные о ликвидации последствий непогоды в Джанкойском районе.

На данный момент обстановка на территории Джанкойского района в результате выпавших обильных осадков стабилизировалась. На протяжении всей ночи крымские спасатели оказывали помощь гражданам, пострадавшим из-за непогоды. Подтопленным остается село Кондратьево Джанкойского района, – сообщили в МЧС РК.

К счастью, обошлось без эвакуации. Людей в оперативно развернутом ПВР нет.

Спланирована работа Роспотребнадзора для забора проб воды в колодцах с. Кондратьево Джанкойского района. Подвоз питьевой воды осуществляется. Инженерной техникой проведена работа по расчистке водоотводящих каналов. Вода сходит, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Весь день на месте работали сотрудники Симферопольского, Белогорского и Джанкойского отрядов «КРЫМ-СПАС». Спасателям пришлось откачивать воду из домовладений и придомовых территорий, прочищать дренаж от наносов по ходу течения водотока. Также были проведены подомовые обходы с целью выяснения необходимости оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Напомним, вчера в результате прохождения неблагоприятных погодных условий в 4 муниципальных образованиях оказались подтопленными 25 частных домовладений и 134 придомовые территории.

Всего от РСЧС для ликвидации последствий привлечено: 138 человек, 52 единицы техники, 19 мотопомп, 3 плавсредства.

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