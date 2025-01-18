Крымский полуостров: погода 19 января

В воскресенье (19 января) погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта.

Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем +1…+6°, на южном побережье до +8°. 20-21 января погода будет определяться юго-восточной, южной периферией антициклона. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха понизится на 1-2°, максимальная повысится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».