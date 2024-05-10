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Непогода в горах испортила «маёвку». Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

Непогода в горах испортила «маёвку». Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:57 10.05.2024

9 мая, в 15:20 в МЧС поступило сообщение о том, что в районе туристической стоянки «Барская поляна» требуется помощь спасателей группе отдыхающих, которые находятся в пещере Данильча-Коба.  Со слов заявителей, они не могут спуститься по горной тропе к стоянке своих автомобилей. К месту происшествия выехала  дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, к  т/с «Барская поляна» спасатели встретились  с сотрудниками  ГУ МЧС России по РК, которые также направлялись для оказания помощи. Как выяснилось,  группа туристов,  в составе которой было 5 взрослых и 4 ребёнка, укрылись в пещере от дождя, однако впоследствии не смогли  спуститься по крутой тропе из-за ее размытия. Спасатели помогли пострадавшим преодолеть  расстояние около 1 км по достаточно  крутой,  скользкой  тропе (уклон — 25-30 градусов).  Впоследствии  группа была  доставлена  на т/с «Коккозка», где находились их личные автомобили.  Медицинская помощь  никому не потребовалась, — рассказали подробности в МЧС РК.

Непогода в горах испортила «маёвку». Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

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