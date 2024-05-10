Непогода в горах испортила «маёвку». Пришлось вызывать «КРЫМ-СПАС»

9 мая, в 15:20 в МЧС поступило сообщение о том, что в районе туристической стоянки «Барская поляна» требуется помощь спасателей группе отдыхающих, которые находятся в пещере Данильча-Коба. Со слов заявителей, они не могут спуститься по горной тропе к стоянке своих автомобилей. К месту происшествия выехала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, к т/с «Барская поляна» спасатели встретились с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, которые также направлялись для оказания помощи. Как выяснилось, группа туристов, в составе которой было 5 взрослых и 4 ребёнка, укрылись в пещере от дождя, однако впоследствии не смогли спуститься по крутой тропе из-за ее размытия. Спасатели помогли пострадавшим преодолеть расстояние около 1 км по достаточно крутой, скользкой тропе (уклон — 25-30 градусов). Впоследствии группа была доставлена на т/с «Коккозка», где находились их личные автомобили. Медицинская помощь никому не потребовалась, — рассказали подробности в МЧС РК.