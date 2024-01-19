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Непогода в у частично повредила две автодороги

Непогода в Крыму частично повредила две автодороги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:11 19.01.2024

На трассе «Симферополь — Евпатория» — небольшое подтопление, а вот дорога в алуштинский Рабочий уголок закрыта.

Обильные осадки стали причиной оползня в Алуште. Повреждена автодорога на Рабочий уголок. К сожалению, оперативными ремонтными работами тут не робойтись, движение транспорта перекрыто.

Непогода в Крыму частично повредила две автодороги

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщает о том, что прекращено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта – Рабочий Уголок на участке км 2+680 — км 3+720. На данном участке выявлено разрушение покрытия автомобильной дороги и разрушение подпорной стены в результате оползня. Прекращение движения всех видов транспорта вводится на время проведения работ по ликвидации разрушения дорожного полотна и до окончания восстановительных работ. Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения, – отметили в минтрансе Крыма.

Непогода в Крыму частично повредила две автодороги

«Служба автодорог Крыма» обнародовала схему вариантов объезда.

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Непогода в Крыму частично повредила две автодороги

Второе происшествие (из-за осадков же) обошлось без последствий. Участок трассы «Симферополь – Евпатория» (между Саками и Прибрежном) сегодня снова подтопило. Оперативное вмешательство дорожных служб позволило обеспечить сброс воды от подтопленного участка.

Непогода в Крыму частично повредила две автодороги

Подтопление, которое возникло в следствии выпадения обильных осадков на а/д Симферополь — Евпатория  46-47 км ликвидировано — его устранили за несколько часов.  Ограничений движения для транспорта нет, – сообщили в минтрансе Крыма.

Непогода в Крыму частично повредила две автодороги

На данном участке обеспечено постоянное дежурство дорожных служб.

а данном участке обеспечено постоянное дежурство дорожных служб.

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