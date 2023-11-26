Непогода в Крыму уже натворила немало бед. В Республике создан оперативный штаб

В связи с ухудшением погодных условий в Крыму, создан оперативный штаб. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его информации, все члены республиканского правительства находятся на прямой связи, все оперативные, аварийные службы приведены в состояние повышенной готовности.

При возникновении проблем обращайтесь на мою страницу в социальной сети «ВКонтакте (https://vk.com/aksenovrk)». Для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии звоните по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10, — обратился к крымчанам Аксёнов.

Поводов к обращениям уже сотни.

В Евпатории, в результате сильного шторма произошло затопление одного из участков Симферопольского шоссе. На месте дежурит «КРЫМ-СПАС». Движение на затопленной дороге «Евпатория – Саки» – в реверсном режиме (по одной полосе).

Из зон подтоплений в самом городе проводится эвакуация граждан (пока – с улицы Симферопольской).

Подготовлены два пункта временного размещения, на базе санаториев «Гагарин» и «Планета». Выставлены посты ГИБДД. МЧС Республики Крым обращается к гражданам с просьбой не выезжать в данном направлении. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, — отметил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

В Алуште из-за непогоды без света остались 100 абонентов. Кроме того, мощный ветер повалил два дерева в населенных пунктах Партенит и Малореченское, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Керченский поселок Героевское практически отрезан морем от «большой земли». В самой Керчи ветер повалил десятки деревьев, полностью затоплена городская набережная.

«Деревопад» — во всех населенных пунктах Крыма. Есть сообщения о десятках поврежденных машин (особенно много в Севастополе и Симферополе).

В Саках упавшее дерево повредило газопровод. Порядка 70 домов без газа.

Аварийные бригады «Крымэнерго» пытаются восстанавливать энергоснабжение. Вызовов – десятки, а ветер не стихает. Только в Красногвардейском без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением.

Подобных тревожных сигналов (почти из всех населенных пунктов Крыма) – очень много. К тому же есть перебои в работе связи и Интернета. Точную информацию суммирует и анализирует созданный Аксёновым оперштаб.

ВАЖНО! Последняя информация – участок трассы «Саки – Евпатория» полностью перекрыт.

Госавтоинспекция Республики Крым информирует:

В связи с ухудшением погодных условий, из-за усиления ветра произошло затопление участка автомобильной дороги «Саки — Евпатория», с 54 по 62 км, и он закрыт для движения транспорта. Движение автотранспорта осуществляется в объезд через населенные пункты Лесновка и Вересаево. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы экипажи ДПС г.Саки и г.Евпатории. Оказание помощи в г.Саки дополнительно осуществляют 2 экипажа специализированного батальона УГИБДД.

Фото и видео: Telegram и ВКонтакте: Крым оперативный, ЧП Крым, Новости Керчи, Автопартнер Крым, Галина Огнева, Сергей Садаклиев.