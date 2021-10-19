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Непривитых от COVID-19 пенсионеров отправят на самоизоляцию (по примеру Крыма)
Фото: минздрав РК

Непривитых от COVID-19 пенсионеров отправят на самоизоляцию (по примеру Крыма)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:26 19.10.2021

Правительству России необходимо рекомендовать регионам принять решения по нахождению на самоизоляции неработающих и невакцинированных от COVID-19 пенсионеров. Об этом заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании «антиковидного» оперштаба.

Настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решения по неработающим и не вакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходу на улицы только в случае крайней необходимости, — сказала Голикова.

Кроме того, работодателям предлагается незамедлительно перевести работающих невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы минимум на четыре недели, чтобы эти граждане прошли вакцинацию, если они не имеют медицинских противопоказаний.

На сегодня в Крыму граждане пенсионного возраста – уже на самоизоляции. Кроме того, для пожилых людей отменен льготный проезд в общественном транспорте. Впрочем, и успехами в вакцинации Республика пока похвастаться не может. Вакцинация пенсионеров, например, проведена меньше, чем на 50%. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты РК Елена Лось.

По ее словам, на данный момент вакцинировано 46,5% пенсионеров полуострова, что в абсолютных величинах составляет 180,42 тыс. человек. Сделать прививку необходимо еще около 200 тыс. людей пожилого возраста.

Непривитых от COVID-19 пенсионеров отправят на самоизоляцию (по примеру Крыма)

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