Нерабочие «коронавирусные» дни в России могут быть продлены

Решения будут принимать региональные власти.

Для достижения эффекта от введенных в России нерабочих дней и других «коронавирусных» ограничений может потребоваться больше времени. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего понадобится больше времени, — сказала Попова.

Она попросила граждан не откладывать визит к врачу при недомогании и не откладывать визит на рабочие дни, поскольку это может привести к осложнениям.

К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке, — заявила Попова. — Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова указывала, что, согласно наблюдениям эпидемиологов, инкубационный период «дельта» штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 нерабочих дней в Москве покроет два таких периода. В Роспотребнадзоре в августе отмечали, что, хотя инкубационнй период при заболевании дельта-штаммом стал более коротким, максимальный инкубационный период по-прежнему составляет 14 дней.

Пока «официальный локдаун» в стране введен по 7 ноября. Но сегодня стало известно, Новгородская область решила продлить этот период до 12 ноября. Кто следующий?