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Нерадивый крымчанин предстанет перед судом за повторное пьяное вождение
Фото: прокуратура РК

Нерадивый крымчанин предстанет перед судом за повторное пьяное вождение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:09 05.04.2024

Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Нерадивый крымчанин обвиняется по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).

В суде установлено, что мужчина, имея судимость за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре прошлого года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «ЗАЗ». Двигаясь по одной из улиц в селе Степном Первомайского района, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, результаты медицинского освидетельствования подтвердили факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в крымской прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Диапазон наказания широкий: от полумиллионного штрафа до 3 лет лишения свободы. И да, со своей верной «Славутой» тоже придется попрощаться.

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