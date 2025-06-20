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Нераспроданные квартиры депутаты Госдумы предлагают использовать для расселения аварийных домов
фото: shutterstock

Нераспроданные квартиры депутаты Госдумы предлагают использовать для расселения аварийных домов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:43 20.06.2025

Власти собираются выкупать у застройщиков нераспроданные квартиры в новостройках, чтобы использовать их для расселения аварийных домов. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, у застройщиков накопился большой объем непроданных «квадратов». В комитете считают, что это жильё власти могут выкупать под расселение аварийного жилья. Кошелев обратился с таким предложением к финансовому блоку правительству. Выкупать квартиры у застройщиков планируется по цене, установленной Минстроем в отдельных регионах.

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Кошелев считает, что это ускорит темпы расселения из аварийного жилья и поможет поддержать застройщиков.

источник: ЦИАН

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