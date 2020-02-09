Неразумные туристы — работа для спасателей. Ночное ЧП в урочище Ай-Серез

В субботу — в 22:40 — в службу спасения поступило сообщение: в урочище Ай-Серез, в районе с.Междуречье (городской округ Судак), в горно-лесной зоне три автомобиля, в которых находится 11 взрослых человек. Машины увязли в размытом грунте.

Спасатели обнаружили пострадавших в районе перевала Маски горы Бурус. Выяснилось, что туристы на двух автомобилях «ВАЗ-2121» и «УАЗ», не рассчитали технические возможности своих транспортных средств и не приняли во внимание сложные погодные условия, о которых предупреждали спасатели. В двух автомобилях закончилось топливо, примерзли тормозные колодки и сели аккумуляторы. Кроме того, температура воздуха в горной местности в это время составляла уже около 15 градусов мороза! – цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — При помощи лебедки и такелажного оборудования транспортные средства пострадавших были эвакуированы со сложного рельефа в безопасное место. К счастью, никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Спасработы продолжались около 5 часов:

Тяжелые погодные условия и непростой горный рельеф осложнял работу спасателей, однако благодаря слаженности и профессионализму сотрудников МЧС операция по спасению экстремалов прошла благополучно, — подчеркнул Сергей Шахов.

Хочу еще раз призвать гостей и жителей полуострова быть благоразумными при планировании походов и поездок в горно-лесную зону ! Ведь мы не единожды предупреждали о том, что многие места в горах непроходимы из-за сложных погодных условий! – отметил Министр. — Наши спасатели всегда готовы к оказанию помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, но в тоже время те, кто все же решился отправиться на зимний отдых в горы, должны соблюдать все правила безопасности и не пренебрегать рекомендациями МЧС!

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте в горно-лесную зону при сложных погодных условиях;

следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;

отправляясь в зимнее время в горно-лесную зону необходимо иметь при себе запас продуктов питания, воды, теплую одежду, средства связи, в случае поездки – достаточный запас топлива и всех необходимых средств;

следует зарегистрироваться через единый сервис МЧС, благодаря чему спасатели смогут оперативно оказать вам помощь.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму