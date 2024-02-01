Нервные времена. В Керчи брат ударил ножом брата из-за… телевизионного пульта

В Керчи городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде установлено, что мужчина, проживающий в одной квартире со своим братом, в один из дней января 2023 года, разозлившись, что не может найти пульт от телевизора, нанес брату один удар в область плеча кухонным ножом, после чего отправился спать. На следующий день брат осужденного самостоятельно обратился за медицинской помощью, однако полученное повреждение правого лучевого нерва повлекло 40% утрату трудоспособности, — в прокуратуре раскрыли подробности «высоких братских отношений».

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.