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Нервные времена. В Керчи брат ударил ножом брата из-за… телевизионного пульта
Иллюстрация: news-111.ru

Нервные времена. В Керчи брат ударил ножом брата из-за… телевизионного пульта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:17 01.02.2024

В Керчи городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде установлено, что мужчина, проживающий в одной квартире со своим братом, в один из дней января 2023 года, разозлившись, что не может найти пульт от телевизора, нанес брату один удар в область плеча кухонным ножом, после чего отправился спать. На следующий день брат осужденного самостоятельно обратился за медицинской помощью, однако полученное повреждение правого лучевого нерва повлекло 40% утрату трудоспособности, — в прокуратуре раскрыли подробности «высоких братских отношений».

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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