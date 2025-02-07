Несколько крымских медучреждений присоединятся к федеральной программе «Производительность труда» в этом году

О том, что несколько медучреждений Республики Крым присоединятся к федеральной программе «Производительность труда» в этом году, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Инструменты бережливого производства планируется реализовать как пилотные проекты в ряде медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям полуострова. Реализация пилотных проектов охватит ключевые аспекты работы поликлиник и амбулаторий, сфокусировавшись на сокращении времени ожидания пациентов, а также оптимизации работы персонала, что позволит значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи на полуострове, — отмечает Ирина Кивико.
Напомним, что в рамках совещания с регионами министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников напомнил, что с нового года нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит мероприятия по повышению производительности труда в рамках структурного федерального проекта.
Работа по повышению производительности труда не должна быть исключительно адресной и по поручению Президента России Владимира Путина должна охватить, в том числе, социальную сферу. Таким образом повышение эффективности должно быть сопряжено с ростом качества предоставляемых услуг и их доступности.
Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», действующий в стране с начала 2025 года, объединяет федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, а также развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
По информации пресс-службы экономического развития РК
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