Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Несколько крымских медучреждений присоединятся к федеральной программе «Производительность труда» в этом году
Новости Республики
Несколько крымских медучреждений присоединятся к федеральной программе «Производительность труда» в этом году

Несколько крымских медучреждений присоединятся к федеральной программе «Производительность труда» в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 07.02.2025

О том, что несколько медучреждений Республики Крым присоединятся к федеральной программе «Производительность труда» в этом году, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Инструменты бережливого производства планируется реализовать как пилотные проекты в ряде медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям полуострова. Реализация пилотных проектов охватит ключевые аспекты работы поликлиник и амбулаторий, сфокусировавшись на сокращении времени ожидания пациентов, а также оптимизации работы персонала, что позволит значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи на полуострове, — отмечает Ирина Кивико.

Напомним, что в рамках совещания с регионами министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников напомнил, что с нового года нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит мероприятия по повышению производительности труда в рамках структурного федерального проекта.

Узнайте больше:  Для безопасности: вдоль "Тавриды" проведут освещение с использованием энергосберегающих систем

Работа по повышению производительности труда не должна быть исключительно адресной и по поручению Президента России Владимира Путина должна охватить, в том числе, социальную сферу. Таким образом повышение эффективности должно быть сопряжено с ростом качества предоставляемых услуг и их доступности.

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», действующий в стране с начала 2025 года, объединяет федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, а также развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

По информации пресс-службы экономического развития РК 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x