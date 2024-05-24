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Несколько регионов РФ готовят запрет на строительство малогабаритных квартир
фото: pikist.com

Несколько регионов РФ готовят запрет на строительство малогабаритных квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 24.05.2024

Ленинградская область и еще ряд регионов готовят меры по ограничению строительства квартир площадью менее 28 кв.м, заявил в среду гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Если взять весь жилой фонд страны, (…) то он сбалансированный по структуре. (…) Сейчас жилищная сфера – это рыночная сфера, все определяет спрос. Конечно, стоимость жилья за последние годы выросла, доступность, платеж (…). И мы сегодня видим, что новое строительство несколько другое. (…) 53% в структуре жилья – это однокомнатные квартиры, а малогабаритные – до 28 кв.м – это где-то 23%. (…) Нам нужно, чтобы 35-40% строилось квартир на три и более человека в семье. (…) Я знаю, что сейчас готовят такие меры Ленинградская область, ряд из других десяти регионов, которые где-то близки к перегреву (спроса – ИФ), — сказал Мутко журналистам после правительственного часа. — Главное, чтобы такие меры не влияли на стоимость «квадрата». 

Ранее сообщалось, что застройщикам в Москве могут запретить возводить жилые студии площадью менее 28 кв.м и двухкомнатные квартиры менее 44 кв.м.

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Эксперты считают, что из-за этого в краткосрочной перспективе маленькие «однушки» могут подорожать. В «Мире квартир» подсчитали, что в крупных городах РФ жилье метражом до 28 «квадратов» подорожало на 11% за год. В разных городах доля таких квартир составляет от 10 до 20%.

источник: Интерфакс-Недвижимость

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