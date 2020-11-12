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Несмотря на коронавирус пожилых людей в Крыму «под замок сажать» не будут
Фото: rk.gov.ru

Несмотря на коронавирус пожилых людей в Крыму «под замок сажать» не будут

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 12.11.2020

В Крыму не будут вводить домашний режим-карантин для пенсионеров. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Запретами, чтобы закрыть всех дома на ключ, мы ничего не добьемся. Запретительных мер, чтобы запретить всем выходить на улицы, я принимать не буду. Я имею в виду категорию 65 плюс, — сказал Аксёнов.

По его словам, граждане должны самостоятельно заботиться о своих родных и близких старшего возраста.

Нельзя перекладывать всё на медицину… Важно понимать, что система здравоохранения работает в усиленном режиме, и от каждого лично зависит то, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, — заявил Глава Республики.

Он призвал жителей и гостей Крыма соблюдать предписания медиков, включая ношение масок в общественных местах, помещениях, транспорте.

Несмотря на коронавирус пожилых людей в Крыму «под замок сажать» не будут

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