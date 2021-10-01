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Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, в Крыму не будут вводить жестких ограничений

Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, в Крыму не будут вводить жестких ограничений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 01.10.2021

ЯМЭФ-2021 пройдет, как и запланировано, в ноябре.

В Крыму пока не планируют вводить жесткие ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Пока никаких решений жестких, которые бы ограничивали какие-либо процессы, не принимаем. Пока двигаемся в рамках тех же процедур, которые были, — сказал он.

В то же время он подтвердил: в Крыму за сутки 398 заболевших коронавирусом. Еще немного и падет июльский антирекорд — максимум заражений был зафиксирован 17 июля – 409 человек. Учитывая динамику последней недели…

Тем не менее «все по плану». И в этом плане значится и запланированный на ноябрь Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). По словам Аксёнова, речи об его отмене нет.

Отметим, что сегодня информацию по ЯМЭФ-2021 подтвердил и Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, подготовка к Ялтинскому международному экономическому форуму продолжается в обычном режиме. Отменять мероприятие не планируется.

Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом, в Крыму не будут вводить жестких ограничений

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