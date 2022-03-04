Несмотря на режим «повышенной готовности» Глава Крыма разрешил патриотический автопробег

Глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил проведение патриотического автопробега, посвящённого поддержке курса Президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных Сил, выполняющих спецоперацию на Украине. Соответствующие поправки внесены в указ о режиме «повышенной готовности».

Указ

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение 5 марта 2022 года патриотического автопробега по территориям муниципальных образований Республики Крым, посвященного поддержке курса Президента Российской Федерации Путина В. В. и военнослужащих, которые выполняют специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, — говорится в документе.