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Несмотря на режим «повышенной готовности» Глава Крыма разрешил патриотический автопробег
Фото: ВК, Кубанское казачье войско

Несмотря на режим «повышенной готовности» Глава Крыма разрешил патриотический автопробег

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 04.03.2022

Автопробег состоится в субботу, 5 марта.

Глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил проведение патриотического автопробега, посвящённого поддержке курса Президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных Сил, выполняющих спецоперацию на Украине. Соответствующие поправки внесены в указ о режиме «повышенной готовности».

Указ

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение 5 марта 2022 года патриотического автопробега по территориям муниципальных образований Республики Крым, посвященного поддержке курса Президента Российской Федерации Путина В. В. и военнослужащих, которые выполняют специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, — говорится в документе.

Напомним, аналогичный автопробег состоялся в Севастополе.

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