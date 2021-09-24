Несовершеннолетний крымчанин в Интернете угрожал расстрелять школу… в Вологде

Следственные органы в Вологодской области возбудили уголовное дело после появления в интернете информации о якобы готовящемся преступлении в одной из школ областного центра. Об этом
Дело о приготовлении к убийству двух и более лиц заведено по результатам доследственной проверки. Уже установлено лицо, причастное к публикации экстремистских сведений.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным следственным управлением СК России совместно с сотрудниками ФСБ России, МВД России, было установлено лицо, причастное к публикации вышеуказанных сведений, которое находится на территории другого региона Российской Федерации. В настоящее время выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
Как уточняет
Как пишут вологодские СМИ, после стрельбы в пермском университете по местным Интернет-сообществам распространились скриншоты и переписки, где сообщалось о готовящейся подобной атаке на одну из школ Вологды.
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