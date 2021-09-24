Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Несовершеннолетний крымчанин в Интернете угрожал расстрелять школу… в Вологде

crimeapress_news

реклама в крыму
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным следственным управлением СК России совместно с сотрудниками ФСБ России, МВД России, было установлено лицо, причастное к публикации вышеуказанных сведений, которое находится на территории другого региона Российской Федерации. В настоящее время выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего.
Фото: Следком

Несовершеннолетний крымчанин в Интернете угрожал расстрелять школу… в Вологде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 24.09.2021

Следственные органы в Вологодской области возбудили уголовное дело после появления в интернете информации о якобы готовящемся преступлении в одной из школ областного центра. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Следкома

Дело о приготовлении к убийству двух и более лиц заведено по результатам доследственной проверки. Уже установлено лицо, причастное к публикации экстремистских сведений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным следственным управлением СК России совместно с сотрудниками ФСБ России, МВД России, было установлено лицо, причастное к публикации вышеуказанных сведений, которое находится на территории другого региона Российской Федерации. В настоящее время выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Как уточняет «Интерфакс», со ссылкой на собственный информированный источник, информацию о якобы готовящемся расстреле людей в одной из школ Вологды опубликовал в Телеграм-канале несовершеннолетний из Республики Крым. Он уже задержан.

Как пишут вологодские СМИ, после стрельбы в пермском университете по местным Интернет-сообществам распространились скриншоты и переписки, где сообщалось о готовящейся подобной атаке на одну из школ Вологды.

Несовершеннолетний крымчанин в Интернете угрожал расстрелять школу… в Вологде

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.