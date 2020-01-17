Несовершеннолетний нарушитель, несовершеннолетний пострадавший. Два ДТП на ЮБК

Оба ДТП на ЮБК с участием несовершеннолетних произошли 16 января. Участником первого стал подросток — водитель мопеда «Хонда Дио». Парень, двигаясь по ул. Дражинского, не выбрал безопасную скорость движения, не учел технические характеристики транспортного средства, в результате чего допустил наезд на опорную стену. Во втором случае несовершеннолетний оказался в пострадавших: в пгт. Гурзуф водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 3221» и двигаясь по ул.Ялтинская со стороны а/д «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта», совершил наезд на подростка, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате вышеуказанных ДТП 2 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. На места аварий выезжали наряды ГИБДД. По фактам ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Крымские правоохранители подчёркивают: не прекращаются факты управлением скутером детьми, у которых нет водительского удостоверения. Значительная часть мототранспорта, участвующего в ДТП, не была зарегистрирована в установленном порядке в подразделениях ГИБДД, водители не имели водительских удостоверений.

Родителям, чьи дети используют мото- и велотранспорт, следует помнить, что, согласно п.24.1 ПДД РФ, — гражданам возрастом до 16 лет мопедом (скутером) управлять запрещено. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться только по велосипедной или пешеходной дорожкам. Если они отсутствуют, движение осуществляется по правому краю проезжей части, либо по обочине. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и вело-пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Обратите внимание, что «велосипедисты-школьники» не имеют права ездить по велосипедным полосам, проезжей части дороги и обочине, — подчёркивают в ведомстве.

Как показывает статистика, практически все дорожные аварии для водителей мопедов (скутеров) заканчиваются гораздо более плачевно, чем для водителей других транспортных средств. Самые тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы со смещением и разрывы внутренних органов получают именно при падении с мопеда, мотоцикла, скутера. Ведь не секрет, что, зачастую, водители этих транспортных средств в нарушение правил безопасности дорожного движения управляют транспортом на дороге без дополнительной защиты и без использования мотошлемов (п.24.3 ПДД РФ), которые являются единственной эффективной защитой от смертельных травм в результате ДТП. Неиспользование мотошлема, равно как и движение в незастегнутом мотошлеме, влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).

С 2016 года несовершеннолетних ожидает наказание за управление мопедом (скутером) без прав в виде штрафа от 5-15 тысяч рублей. Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители, которым придется оплачивать штраф.

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией: пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Несовершеннолетним пешеходам необходимо разъяснить, что переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что световозвращатели на одежде и аксессуарах позволяют водителям в сумерках заметить пеших участников движения на участках дорог и дворовых территориях, где нет искусственного освещения, — говорят в ГИБДД Крыма.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, избегать резких маневров.