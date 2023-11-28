Нет худа без добра: поваленные ураганом деревья в Симферополе помогут крымским бойцам на фронте

Власти Симферополя поддержали предложение превратить поваленные ураганом деревья в партии дров на фронт. Первый УРАЛ сегодня ушел крымскому спецназу в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!», в ближайшее время в зону СВО отправится еще несколько партий. Идея родилась в ходе волонтерской помощи по расчистке территорий городских парков от повалившихся деревьев, которые прошли вместе с Молодежкой Народного фронта и службами парков.

В Крыму прошла стихия и когда мы вместе со службами парка оттаскивали и пилили упавшие от урагана деревья, то рассказали о существующей потребности в дровах на фронте. Власти города и службы парка подержали наше предложение, все упавшие после стихии в парке деревья распилить и сделать хорошую партию качественных дров ребятам на позиции. Спасибо за это решение, спасибо всем молодежным организациям за помощь в погрузке, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Запрос на дрова от крымских бойцов один из самых актуальных с наступлением холодов — это тепло и горячая пища для ребят. Эта работа в ближайшее время будет расширена – администрация города поддержала идею отправить еще несколько партий таких дров со всех городских парков.

Условия ухудшились, на позициях это чувствуется: ветер, холод, поэтому дрова для нас одна из самых нужных вещей для нас. Спасибо Симферополю за такую масштабную поддержку, — отмечает крымский боец с позывным «Пионер».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму