Нет маски? В магазинах не обслужат, в транспорт не пустят — борьба с COVID-19 в Севастополе

Новые меры ограничений для предотвращения распространения COVID-19 в Севастополе приняты по итогам заседания оперативного штаба.

Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах) и перевозку железнодорожным, автомобильным, электрическим и морским транспортом: организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе на объектах благоустройства, остановочных павильонах, в подъездах и лифтах многоквартирных домов); не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан без масок; отказывать в предоставлении транспортных услуг и не осуществлять продажу товаров гражданам, не соблюдающим масочный режим, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Кроме того, решено запретить проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек одновременно. Исключение – кинотеатры, театры, концертные площадки при условии пребывания в залах не более 50% зрителей от общей вместимости помещения и шахматной рассадки для социального дистанцирования.

Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, лиц с высоким риском тяжелого течения заболевания COVID-2019 соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест с массовым пребыванием людей, пользование общественным транспортом, принимать меры предосторожности — использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Также власти призывают руководителей предприятий переводить сотрудников, прежде всего категории 65+, на удаленный режим работы.

Очень важно выдержать такой режим две недели, посмотреть на динамику распространения коронавируса. После будем принимать решения, — заявил губернатор.